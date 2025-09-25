Apple prépare une rupture avec le futur iPhone 18 en changeant cet élément clé

Le futur iPhone 18 s’apprête à évoluer en profondeur. Apple change un composant clé de ses prochains modèles et rompt avec une vieille habitude. Cette décision prépare une nouvelle ère pour l’iPhone.

Depuis des années, Apple dépend de fournisseurs externes pour équiper ses iPhone en connectivité mobile. Les modems 5G, composants essentiels pour se connecter aux réseaux les plus rapides, provenaient principalement de Qualcomm. Cette dépendance n’a jamais totalement satisfait la marque, qui cherche depuis longtemps à développer ses propres solutions internes. L’objectif est clair : gagner en autonomie, réduire les coûts et maîtriser entièrement les performances de ses appareils.

Les premiers pas ont déjà été faits avec l’iPhone 16e et l’iPhone Air, qui intègrent un modem maison appelé C1X. Jusqu’ici, les modèles haut de gamme comme l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro continuaient de s’appuyer sur Qualcomm. Mais lors d’une récente interview, Arun Mathias, vice-président en charge des technologies sans fil chez Apple, a confirmé que les prochains iPhone intégreraient davantage de solutions conçues en interne. Tout indique donc que l’iPhone 18 et l’iPhone 18 Pro adopteront un modem maison.

L’iPhone 18 Pro utilisera pour la première fois un modem 5G conçu par Apple

Ce changement confirme les rumeurs qui circulaient déjà depuis plusieurs mois. Avec son propre modem 5G, Apple pourra ajuster plus finement le fonctionnement de ses smartphones, sans dépendre du calendrier ni des choix techniques de Qualcomm. Cette autonomie pourrait permettre des optimisations logicielles et matérielles plus poussées, ainsi qu’une meilleure intégration avec les processeurs maison de la série A. Même si, en pratique, les utilisateurs pourraient ne pas constater de différences majeures, ce virage reste stratégique pour l’avenir de l’iPhone.

Le marché montre que cette évolution n’est pas isolée. Samsung envisage aussi d’équiper ses Galaxy S26 de modems Exynos conçus en interne, alors que ses modèles actuels utilisent encore ceux de Qualcomm. Chez Apple, l’arrivée d’un modem maison sur l’iPhone 18 Pro marquerait une nouvelle étape dans l’indépendance technologique de la marque. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour mesurer l’impact réel de ce choix sur la vitesse, la stabilité et l’autonomie des futurs iPhone.