L’iPhone 14 Pro se dévoile dans une nouvelle vidéo des mois avant la keynote

L'iPhone 14 Pro, le futur fleuron haut de gamme d'Apple, continue de faire parler de lui. Près d'un an avant la keynote, une vidéo mise au point par un graphiste corrobore les précédentes fuites concernant le design. Comme prévu, le flagship est dépourvu d'encoche et du bloc photo proéminent des iPhone 13 Pro.

Peu après l'arrivée des iPhone 13, de multiples fuites au sujet des futurs iPhone 14 sont apparues sur la toile. Par le biais d'informateurs comme Jon Prosser ou d'analystes réputés, tels que Ming-Chi Kuo, nous avons appris qu'Apple prévoyait de bouleverser le design de ses smartphones, après plusieurs générations plutôt timorées sur ce terrain.

Sur base des informations surgies ces dernières semaines, Waqar Khan, un graphiste talentueux réputé pour ses rendus 3D de grande qualité, a mis au point une vidéo de présentation de l'iPhone 14 Pro. La séquence, longue de plus de 2 minutes, dresse le portrait visuel du futur smartphone haut de gamme.

Sur le même sujet : l'iPhone 14 se contenterait d’un SoC gravé en 5 nm, pas de 3 nm avant 2023

Écran troué, appareil photo discret…voici le nouveau look des iPhone 14 Pro

Tout d'abord, on remarquera que l'écran de l'iPhone 14 Pro n'est pas surmonté d'une encoche. Pour la première fois, Apple loge les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans un petit trou dans la dalle tactile. Ce nouveau design serait exclusivement réservé aux éditions Pro. Les iPhone 14 standard et iPhone 14 mini devraient se contenter d'un écran avec encoche.

Autre changement de taille : l'appareil photo. Après des années à devenir de plus en plus imposant, le bloc photo se fait désormais plus discret. Sur l'iPhone 14 Pro, l'appareil photo ne ressort pas de la structure, comme c'est le cas sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Apple aurait décidé d'abandonner le bloc proéminent pour enfoncer les capteurs plus profondément dans la structure. In fine, il semble que les objectifs ne ressortent que peu de l'iPhone. On notera la présence du scanner Lidar et d'un flash LED.

Sans surprise, l'iPhone 14 Pro n'enterre pas complètement son héritage. Apple utilise à nouveau des tranches plates et anguleuses, idéales pour la prise en main, qui rappellent les iPhone 4/5. Aux dernières nouvelles, la keynote de présentation des iPhone 14 aura lieu en septembre 2022. D'ici là, d'autres fuites viendront nous éclairer sur les plans d'Apple.