iPhone 13 : cette édition de luxe avec des fragments de dent d’un T-Rex coûte plus de 8000 dollars !

Caviar a encore frappé. Le fabricant russe de smartphone a dévoilé une nouvelle collection d’iPhone luxueuse plus extravagante encore que les précédentes. L’un des modèles, le Tyrannophone, profite d’une coque en titane dont l’un des éléments est un morceau de dent de T-Rex incrusté. Son prix démarre à 8600 dollars, soit 7400 euros.

Vous connaissez certainement l’entreprise russe appelée Caviar. Il s’agit d’une société spécialisée dans la customisation de produits électroniques et l’insertion de matériaux précieux ou exotiques. Nous vous avons présenté plusieurs produits ces dernières années. Une version plaquée or de la PlayStation 5. Des Galaxy S21 Ulgtra habillés d’or ou de peau d’alligator. Mais le produit préféré de Caviar reste évidemment l’iPhone que la société personnalise chaque année.

Lire aussi – iPhone : Caviar présente un concept de rêve pliable en 3, en vidéo

Et l’iPhone 13 ne fait pas exception. Caviar a dévoilé la série iPhone 13 Tera, trois déclinaisons luxueuses (mais pas forcément de très bon goût) du smartphone d’Apple. Il en existe trois versions : Teradiamond, la plus chère, Monsterphone, la plus abordable, et Tyrannophone, la plus… bizarre. En effet, Tyrannophone est un hommage « bling bling » au T-Rex, le fameux dinosaure et prédateur de l’ère jurassique dont la tête est reproduite à l’arrière du smartphone.

Un morceau de dent de T-Rex est incrusté dans cet iPhone 13 de luxe

La coque du Tyrannophone est en titane. Certains éléments sont en or 24 carats. L’œil du tyrannosaure est en ambre. Et l’une des dents du monstre est en véritable dents de T-Rex. Il s’agit évidemment d’un fragment de la dent âgé de… 80 millions d’années ! Mais il est tout de même très étonnant de retrouver cela à l’arrière d’un smartphone.

Comme toutes les pièces de Caviar, il s’agit bien sûr d’une édition limitée. Il n’en existe que 7 exemplaires. Il existe en deux formats : iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Une seule configuration pour le stockage : 1 To. Et deux prix : 8610 dollars pour le Pro et 9150 dollars pour le Pro Max.

Monsterphone est vendu quelques centaines de dollars de moins, mais les matériaux sont moins extravagants : il ne s’agit que de titane sur l’ensemble de la coque. Il en existe 99 exemplaires. Enfin, Teradiamond est le plus cher, mais sa coque en titane est incrustée d’or 18 carats, de 128 rubis et de 1028 diamants. La taille des pierres précieuses dépend de la version d’iPhone (Pro ou Pro Max). Le prix : 50 000 dollars le petit et 60 000 dollars le grand.