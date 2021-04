Apple développe des boutons invisibles pour ses futurs iPhone

Apple développe une technologie de boutons invisibles pour ses futurs produits, dont les iPhone. D'après un brevet déposé aux Etats-Unis, le géant californien souhaite que les touches physiques, comme des boutons de volume ou des molettes, soient uniquement représentées par des cavités rétroéclairées.

Fin décembre 2020, Apple a déposé un brevet décrivant un “bouton ou curseur qui disparaît” auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, rapporte Apple Insider. Concrètement, la firme de Cupertino veut que les touches physiques de ses futurs produits soient invisibles. La marque prend notamment l'exemple de ses futurs iPhone. Néanmoins, cette technologie semble destinée à une large gamme de terminaux, dont les Macbook, iPad ou encore des enceintes connectées.

“L'iPhone dispose d'un écran tactile plat qui présente un design frappant et transparent, tandis que le téléphone mobile traditionnel présente un éventail encombré de touches et de boutons” fait valoir Apple, évoquant le passage du clavier physique et au clavier logiciel des smartphones modernes.

Comment Apple va faire “disparaître” les touches de ses futurs iPhone, iPad et MacBook ?

Pour repérer l'emplacement d'une touche physique, Apple utiliserait une cavité rétroéclairée similaire à celle des Mac Mini. La touche serait uniquement visible lorsque l'appareil est allumé. Du reste, la touche serait conçue avec le même métal que le reste de la structure, ce qui permet d'offrir un design uniforme. “La touche semble invisible parce qu'elle est faite du même matériau que le boîtier dans lequel elle est contenue. Des trous rétroéclairés invisibles peuvent rendre la touche sélectivement visible ou invisible pour l'utilisateur” détaille Apple.

“Des touches de contrôle visibles peuvent nuire à l'esthétique du dispositif en interrompant la continuité du boîtier” estime le brevet. Dans la même optique, notez qu'Apple souhaite lancer un iPhone complètement dénué de port. Pour parvenir à ses fins, le géant américain a d'ailleurs inauguré la recharge sans fil magnétique MagSafe. Comme toujours, on rappellera qu'un brevet n'augure pas forcément l'arrivée d'une technologie sur le marché. Il n'est pas rare qu'Apple dépose des innovations auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce sans jamais les exploiter. Que pensez-vous de l'idée d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Apple Insider