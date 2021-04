iPhone 2022 : vidéo 8K et photo 48 MP, la fiche technique se précise

Les iPhone sont dotés d’appareils photo de 12 mégapixels depuis quelques années déjà. Les choses pourraient changer à l’avenir selon un célèbre analyste qui indique qu’Apple prévoirait d’utiliser un capteur principal de 48 mégapixels dans ses smartphones prévus en 2022. Et ils pourraient même être capables de filmer en 8K.



Les mégapixels, cela ne fait pas tout. Toutefois, ce serait une erreur de les négliger. Apple pourrait donc améliorer drastiquement ses futurs smartphones sur ce point en y incluant un capteur photo de 48 mégapixels.

C’est Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé sur Apple et qui frappe souvent juste, qui suggère une telle chose. Selon lui, la firme de Cupertino abandonnerait le capteur de 12 mégapixels utilisé actuellement pour passer à un capteur principal de 48 mégapixels. Cette innovation n’arriverait cependant pas tout de suite, puisqu’il évoque la chose pour les produits qui sortiront en 2022, soit les iPhone 14. Il affirme également qu’Apple apporterait une fonctionnalité déjà présente sur certains smartphones Android de haut de gamme : la possibilité de filmer des vidéos en 8K.

L'iPhone 14 avec un écran sans encoche ?

Pour Kuo, hausser drastiquement la qualité du capteur ne va pas seulement améliorer la partie photo des iPhone, cela va les propulser au « niveau supérieur ». On aimerait le croire sur parole, mais il est encore trop tôt pour prendre au mot une déclaration si exaltée. Toutefois, quand on voit ce qu’Apple fait déjà avec ses iPhone 12 dans le domaine de la photographie, il y a un bon espoir d’avoir quelque chose de vraiment intéressant sur ses futurs iPhone 14.

Kuo ne s’arrête pas là, puisqu’il ajoute que l’iPhone 2022, donc 14, disposerait d’un écran avec un poinçon. Il abandonnerait donc définitivement le système d’encoche qui, avouons-le, fait un peu vieillot aujourd’hui.

Avant de penser à l’iPhone 14, il faut déjà sortir l’iPhone 13. Ce dernier, qui serait vraisemblablement annoncé en septembre, fait déjà parler de lui. Les fuites évoquent la présence d’un capteur d’empreintes situé sous la dalle, comme cela se fait chez la concurrence. On parle également de l’arrivée d’une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui ne serait pas du luxe non plus. Pour le moment, l’iPhone 13 sonne plus comme une amélioration technique de ce qui se fait déjà et il se pourrait qu’on doive attendre l’arrivée de l’iPhone 14 pour voir un produit entièrement repensé par Apple.

