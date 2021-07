L’iPhone 12 se vend toujours aussi bien malgré l’arrivée prochaine de l’iPhone 13

Rien n’arrête le raz-de-marée iPhone 12, qui est l’un des modèles les plus populaires d’Apple. Même avec le lancement de l’iPhone 13 qui arrive à grands pas, la firme de Cupertino continue d’enregistrer des chiffres de vente record, alors que la tendance est généralement à la baisse lorsque le successeur pointe le bout de son nez.

Apple a frappé un grand coup dans l’industrie du smartphone en lançant son iPhone 12. Véritable carton planétaire, le flagship s’est déjà vendu à 100 millions d’exemplaires, égalant ainsi le record de l’iPhone 6. Mais comme tout modèle, il est voué à laisser sa place à son successeur, qui aura la lourde tâche de tenter d’être au niveau. Aussi, alors qu’Apple présente traditionnellement son nouveau smartphone en septembre, on pourrait s’attendre à ce que les ventes de l’iPhone 12 faiblissent quelque peu.

Et pourtant, il n’en est rien. L’analyste Samik Chatterjee n’a ainsi remarqué aucune baisse significative dans les ventes du dernier flagship de la firme de Cupertino. « Dans l’ensemble des magasins, les représentants constatent peu de signes indiquant que les clients évitent d’acheter des iPhone avant le lancement de l’iPhone 13, ce qui soutient les tendances robustes en matière de volume », explique ce dernier.

L’iPhone 12 n’est pas effrayé par l’arrivée de l’iPhone 13

iPhone 13 ou non, l’iPhone 12 a donc toujours autant la côte auprès des utilisateurs. Non seulement Apple devrait ainsi conserver ses parts de marché qui ont tendance à baisser à cette période l’année, le constructeur devrait également afficher de meilleurs résultats que la moyenne sur ce troisième trimestre. « Apple semble également être dans une meilleure position de stock que les fabricants Android en ce qui concerne les pénuries de puces et de composants critiques », ajoute Samik Chatterjee.

Même l’iPhone 12 Pro Max, dont la majorité des ventes se fait généralement au lancement de la gamme, est parvenu à se maintenir à flot dans la durée. Selon l’analyste, cela peut s’expliquer par ses performances photo et la taille de son écran, deux atouts majeurs dans un contexte de télétravail généralisé. Seule ombre au tableau : l’iPhone 12 Mini, dont Apple a stoppé la production suite à son échec commercial cuisant.

Source : Apple Insider