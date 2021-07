iPhone 13 Pro Max : Apple prépare 4 coloris inédits, voici un aperçu

Avec les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, Apple va inaugurer plusieurs nouveaux coloris exclusifs. D'après un informateur réputé, les designers ont en effet mis au point 4 teintes différentes pour les versions les plus haut de gamme. La fuite offre un premier aperçu de ces nouveaux coloris.

Chaque année, Apple propose un ou plusieurs coloris inédits sur ses iPhone en plus des traditionnels Or, Argent et Gris (Graphite). L'an dernier, la marque a ainsi décliné les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max en Bleu Pacifique. Un an plus tôt, c'est le coloris Vert Nuit qui permettait de distinguer les derniers iPhone 11 Pro des précédents modèles.

Cette année, le géant de Cupertino irait plus loin que d'habitude en annonçant 4 nouveaux coloris. Exit les teintes utilisées sur les iPhone 12, les iPhone 13 auraient droit à un quatuor de nouvelles couleurs, avance le compte Twitter d'Apple Tomorrow, un leaker réputé du milieu.

Voici les 4 nouveaux coloris des iPhone 13 Pro

D'après les indiscrétions du leaker, Apple aurait mis au point les coloris suivants : Sunset Gold, Matte Black, Rosé et Pearl. Pour illustrer ces dires, il accompagne son tweet de rendus montrant la face arrière des iPhone 13 Pro Max. On y aperçoit le bloc photo dorsal ultra massif.

Le coloris Sunset Gold prend visiblement la place du coloris Or. Il s'agit d'un coloris plus chaud qui tire plus fortement vers l'orange. De son côté, la couleur Rosé rappelle le coloris Or rose populaire sur les anciens iPhone, dont l'iPhone 6S. Le coloris Perle se rapproche plutôt du coloris Argent des iPhone haut de gamme actuels. Enfin, le coloris Matte Black est inspiré du coloris noir profond des iPhone 7. D'après les précédentes fuites, ce coloris mat sera le coloris le plus sombre jamais proposé sur un modèle Pro.

Pour mémoire, Apple ne présentera pas les iPhone 13 avant le mois de septembre 2021. D'ici là, il est probable que d'autres fuites viennent lever le voile sur le design final, et les coloris, des nouveaux iPhone. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.