L’iPhone 12 est le smartphone qui se vend le mieux en 2021, loin devant le Galaxy S21

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Apple et ses iPhone 12 : le modèle de base est celui qui se vend le mieux dans le monde depuis le début de l'année 2021, soit 5% des ventes totales de smartphones dans le monde. Et le modèle iPhone 12 Pro Max le suit de près avec 4% supplémentaires. Apple a également réussi à placer l'iPhone 12 Pro dans le top 10 des meilleures ventes avec une part de 3%.

Avec toutes les actualités du même acabit qui s'enchaînent depuis leur sortie, il ne vous surprendra pas d'apprendre que les iPhone 12 continuent en ce début d'année 2021 de battre de nouveaux records de ventes. En reprenant l'un de ses designs les plus cultes dans un smartphone 5G surpuissant, Apple arrive visiblement avec la bonne formule au meilleur moment possible. Reste que l'ampleur de la réussite était difficile à prédire.

Après des années où on a vu passer Apple de la première, à la seconde, puis à la 3e place, la firme de Cupertino parvient depuis 2021 à placer quatre modèles de smartphones dans le top 5 des meilleures ventes mondiales, toutes marques confondues. Ainsi selon Counterpoint, les ventes d'iPhone 12 standard ont capté 5% des ventes mondiales de smartphones.

Les ventes d'iPhone 12 n'arrêtent pas de grimper

L'iPhone 12 Pro Max est à la deuxième place avec 4% de parts de marché. Il est suivi par l'iPhone 12 Pro (3%) et l'iPhone 11 qui continue de séduire (2%). En termes de chiffre d'affaires, l'iPhone 12 Pro Max a permis à Apple d'empocher 12% du total de l'industrie, suivi par l'iPhone 12 standard (11%), iPhone 12 Pro (9%) et iPhone 11 (3%).

Vous l'aurez remarqué, l'iPhone 12 mini sous-performe. Le modèle n'apparait même pas dans le top 10 des meilleures ventes. Pourtant, avec une part du chiffre d'affaires total de l'industrie de 2%, il rapporte autant à Apple que ne rapporte le Galaxy S21 5G à Samsung. Samsung, justement, semble ne plus savoir comment vendre ses S21 depuis le début de l'année. Les smartphones n'apparaissent même pas dans le top 10 volumes de ventes de Counterpoint, ce qui est inhabituel.

On peut voir néanmoins que malgré leur absence dans le top des meilleures ventes, il font partie des appareils qui rapportent le plus dans l'industrie. Cela est probablement dû au mode de fabrication de ces smartphones qui repose davantage sur les capacités de production internes de Samsung ce qui lui permet de dégager plus de marges, ainsi que leur mode de distribution. Reste qu'au total, les iPhone de 2020 ont représenté 35% du chiffre d'affaires généré par l'industrie malgré une part de marché d'un peu plus de 14% des ventes.

Source : Counterpoint