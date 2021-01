Galaxy S21 : Samsung réduit ses objectifs de vente

Samsung a revu les objectifs de vente de ses Galaxy S21 à la baisse. D'après un média sud-coréen, le constructeur n'espèrerait finalement vendre que 26 millions de ses nouveaux smartphones en 2021. Néanmoins, Samsung pourrait encore augmenter sa capacité de production dans les semaines à venir en fonction de l'accueil commercial des S21.

Citant des informations d'un “responsable de l'industrie”, nos confrères de The Elec affirment que Samsung a revu ses objectifs d'expédition concernant les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Désormais, le fabricant table sur des ventes totales de 26 millions d'unités dans le monde dans le courant de l'année 2021.

Selon le média, Samsung s'est simplement calqué sur les chiffres de vente de ses Galaxy S20 en 2020. L'an dernier, le groupe aurait écoulé 26 million de terminaux, loin des 35 millions d'unités initialement prévues. D'année en année, Samsung vend de moins en moins de Galaxy S. En 2018, 28 millions de Galaxy S9 et S9+ avaient été écoulés sur le marché. En 2012, Samsung avait vendu 30 millions d'exemplaires de ses Galaxy S3. Plus globalement, les appareils haut de gamme de la marque sont de moins en moins populaires.

Sur le même sujet : Samsung refuse toujours de supporter les mises à jour rapides d’Android sur les Galaxy S21

Samsung vendra plus de Galaxy S21 que de S21+/ Ultra

Dans le détail, Samsung espère vendre 10 millions de Galaxy S21 standard, l'édition la plus abordable de la gamme, dans le monde. Par contre, le fabricant s'attend à écouler 8 millions de Galaxy S21+ et 8 millions de Galaxy S21 Ultra. Comme prévu, Samsung souhaite surtout capitaliser sur la réussite du modèle le plus abordable.

On imagine que Samsung a adapté ses prévisions en fonction des précommandes enregistrées dans le monde pour ses nouveaux Galaxy S21. Il n'est pas rare que le constructeur adapte ses objectifs de production en fonction des premières ventes. Quoi qu'il en soit, il s'agit encore de projections préliminaires. Samsung devrait une nouvelle fois adapter ses capacités de production lors du lancement des Galaxy S21 sur le marché ce vendredi 29 janvier 2021. L'accueil des consommateurs déterminera donc le nombre de lignes de production qui seront alloués aux smartphones.

Source : The Elec