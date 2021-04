Apple a vendu plus de smartphones 5G que Samsung en 2021 grâce aux iPhone 12

Apple a vendu davantage de smartphones 5G que Samsung au cours du premier trimestre 2021, révèle un rapport de Strategy Analytics. Grâce au succès colossal rencontré par les iPhone 12, le géant de Cupertino est devenu le plus important vendeur de téléphones compatibles 5G dans le monde. Samsung, ancien leader du secteur, est relégué à la quatrième place, derrière Oppo et Vivo.

Fin 2020, Apple a levé le voile sur les iPhone 12, ses premiers iPhone compatibles avec la 5G. Cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme a rapidement rencontré un succès titanesque. L'iPhone 12 est d'ailleurs le smartphone le plus vendu du marché en janvier 2021, rapporte le cabinet d'analyses CounterPoint Research.

Grâce à la forte demande enregistrée par les iPhone 12, Apple est devenu le plus important vendeur de smartphones 5G du premier trimestre 2021, affirme Strategy Analytics. Avec 40,4 millions d'iPhone 5G vendus dans le monde, le groupe californien s'est emparé de 30,2 % des parts de marché. “L'iPhone 12 5G d'Apple s'avère extrêmement populaire en Chine, en Europe et aux États-Unis, en raison de son designl élégant et de ses prix étonnamment compétitifs” explique Woody Oh, directeur de Strategy Analytics, au Korea Times.

Oppo et Vivo ont dépassé Samsung au premier trimestre 2021

L'essor d'Apple a relégué Samsung, numéro 1 des smartphones 5G au dernier trimestre 2020, à la quatrième place du classement. Le géant sud-coréen doit se contenter de 12,7 % des parts de marché, contre 34,6 % il y a un an. Pourtant, le chaebol a expédié 17 millions de smartphones 5G au cours des trois premiers mois de 2021, en hausse de 105 % par rapport à l'année précédente. Cette excellente performance n'a pas permis de protéger la firme contre ses concurrents. Le lancement précoce des Galaxy S21, et les solides ventes enregistrées par la gamme, n'a pas aidé Samsung à conserver sa place sur le trône.

Samsung a surtout été distancé par les marques chinoises qui profitent de la dégringolade de Huawei. Grâce aux Reno 5 et A55 compatibles avec la 5G, Oppo s'est hissé à la seconde place avec 16,1 % des parts de marché. Á la troisième place, on trouve Vivo avec 14,5 % des parts de marché. Xiaomi ferme la marche à la cinquième position, avec 12,4 % des parts du marché de la 5G dans le monde.

Source : Korea Times