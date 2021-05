Xiaomi dépasse Apple et devient le n°2 du smartphone en Europe

Xiaomi vient de passer devant Apple en Europe. Au cours du premier trimestre de 2021, le groupe chinois s'est emparé de 23% des parts du marché du smartphone européen. En profitant largement de l'effondrement des ventes de téléphones Huawei, Xiaomi s'est hissé à la seconde place, juste derrière Samsung. En Espagne, la marque s'est même offerte la première place pour le 5ème trimestre de suite.

D'après les chiffres partagés par Canalys, Xiaomi a vendu plus de smartphones qu'Apple au cours du premier trimestre 2021 en Europe. Le géant chinois a enregistré une hausse de 85% de ses ventes de smartphones sur le continent par rapport à l'an dernier. Avec 23% des parts de marché, Xiaomi devance Apple.

En dépit du succès colossal des iPhone 12 et des ventes en hausse de 22%, le géant de Cupertino est relégué à la troisième place avec 19% des parts en Europe. Sans surprise, Samsung conserve la première place du classement avec 35% des parts de marché. Grâce au lancement précipité des Galaxy S21, le leader sud-coréen annonce une hausse de 21% des ventes de téléphones.

Xiaomi profite de la dégringolade de Huawei

Jan Stryjak, directeur général de Counterpoint, une autre firme d'analyse, attribue le succès de Xiaomi à l'accueil commercial dithyrambique des Mi 11. “Xiaomi a atteint la part de marché la plus élevée de son histoire en Europe grâce au lancement de ses flagships, les Mi11” affirme Jan Stryjak. La marque continuera bientôt sur sa lancée avec l'arrivée des Mi 11 Ultra en Europe.

Comme les autres marques chinoises (Oppo, Realme, Vivo), Xiaomi profite aussi du vide laissé par Huawei. Acculé par les sanctions américaines, Huawei est relégué à la 5ème place du marché européen avec seulement 3% des parts de marché et des ventes en baisse de 80%. Oppo a profité de la situation pour se hisser à la 4ème place (4% des parts du marché) et une hausse impressionnante des ventes de 80%.

Xiaomi se paie même le luxe de conserver la première place du marché en Espagne, avec 35% des parts et une hausse des ventes de 45%. Comme le souligne Lu Weibing, directeur général de Redmi (filiale de Xiaomi), c'est déjà le 5ème trimestre de suite où Xiaomi est le numéro 1 du marché espagnol. Sur le marché mondial, Xiaomi hérite de la troisième place, juste derrière Apple et Samsung, grâce à des ventes record. Le chinois va-t-il finir par s'imposer devant le duopole ? On attend votre avis dans les commentaires.