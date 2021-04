iPhone 12 : Apple révèle que le modèle standard est le plus populaire

Les iPhone 12 ont rencontré un immense succès depuis leur arrivée sur le marché. D'après les dires de Tim Cook, PDG d'Apple, c'est l'iPhone 12 standard qui est le plus populaire de la gamme. Comme prévu, les versions Pro ont aussi été très demandées par les consommateurs.

Ce mercredi 28 avril 2021, Apple a levé le voile sur ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2021. La firme californienne a généré un chiffre d'affaires de 89,584 milliards de dollars, en hausse de 53,62 % par rapport à la même période l'an dernier. Apple a enregistré un bénéfice de 23,630 milliards de dollars, en progression de 110,06% sur un an. Il s'agit du deuxième second meilleur trimestre de l'histoire de la marque.

Sans surprise, ces excellents résultats financiers dépendent en grande partie du succès des iPhone 12. Annoncés en octobre dernier, avec plusieurs semaines de retard sur les habitudes d'Apple, les nouveaux iPhone ont rencontré un immense succès. Portée par la forte demande autour des iPhone 12, la division mobile d'Apple a généré 47,938 milliards de dollars, soit une hausse de 65,52 % par rapport à début 2020.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max enregistrent une forte demande

D'après Tim Cook, le modèle le plus populaire de la gamme est l'iPhone 12 standard. “L'iPhone 12 est le plus populaire, mais nous avons également vu de très fortes ventes de la partie Pro de la famille” a révélé Tim Cook lors de l'annonce des résultats financiers du groupe.

D'après une étude du cabinet d'analyses CounterPoint Research, l‘iPhone 12 est d'ailleurs le smartphone le plus vendu dans le monde en janvier 2021, suivi des iPhone 12 Pro et Pro Max. Malgré leur prix élevé, les deux smartphones haut de gamme s'imposent parmi les téléphones les plus recherchés du marché, devant les appareils milieu de gamme de Xiaomi et Samsung.

Sans surprise, Tim Cook n'évoque pas l'iPhone 12 Mini. D'après les informations disponibles, le smartphone de petite taille a été boudé par les consommateurs. Face à cet échec, Apple a décidé de réduire drastiquement la production d'iPhone 12 Mini. D'ici le mois de juin 2021, le constructeur produira 70% d'iPhone 12 Mini en moins par rapport à ses estimations initiales. Comme toujours, Apple n'a par contre pas révélé combien d'iPhone ont été vendus lors du trimestre.

Source : 9To5Mac