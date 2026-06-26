Ce métier échappera à l’intelligence artificielle, Bill Gates donne une raison toute simple

Bill Gates voit l'intelligence artificielle bouleverser presque tous les secteurs. Le cofondateur de Microsoft épargne pourtant un métier bien précis. Sa raison tient à un détail très humain que personne n'avait anticipé.

L'intelligence artificielle progresse à toute vitesse et bouscule déjà le monde du travail. Les dirigeants de la tech multiplient les prédictions sur les emplois qu'elle pourrait absorber demain. Certains annoncent même un raz-de-marée pour les postes administratifs et qualifiés. C'est le cas avec les cadres et employés de bureau que l'IA risque de remplacer dans moins de deux ans selon Microsoft. Les médecins, les professeurs ou les comptables figurent souvent en tête des professions jugées menacées par cette révolution. Pourtant, quelques voix nuancent fortement ce tableau. Elles désignent des secteurs qui resteront durablement entre des mains humaines.

Bill Gates s'inscrit dans ce débat avec une sortie remarquée. Le cofondateur de Microsoft alerte depuis des mois sur la casse sociale à venir. La même inquiétude se retrouve du côté des 99 % de PDG qui prévoient de licencier à cause de l'IA. Cette fois, l'entrepreneur préfère pointer une profession bien précise. Elle devrait, selon lui, échapper totalement aux machines dans les années à venir. Sa réponse a de quoi surprendre, car elle ne repose pas sur une compétence technique particulière.

Bill Gates pense que personne ne voudra jamais regarder un ordinateur disputer un match

Bill Gates estime que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les sportifs de haut niveau. Le cofondateur de Microsoft a livré cette idée lors d'un passage à la télévision américaine. Il y défend une logique simple et imparable. Personne n'aurait envie de regarder deux ordinateurs disputer un match de baseball à la place de vrais joueurs en chair et en os. Pour lui, l'émotion du public reste profondément attachée aux humains qui se dépassent sur le terrain.

Bill Gates ajoute les athlètes à sa courte liste de métiers jugés protégés. Il y range aussi les biologistes, les spécialistes de l'énergie et les développeurs informatiques. L'homme d'affaires considère que l'intelligence artificielle bouleversera surtout les tâches répétitives et facilement automatisables. Le spectacle sportif, lui, vit du suspense et de l'attachement aux figures qui le portent. Reste à savoir si cette frontière tiendra dans la durée, alors que les machines progressent partout aujourd'hui.