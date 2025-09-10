Sam Altman (ChatGPT) trouve que les réseaux sociaux sonnent faux à cause de l’IA, bel exemple d’ironie

Le fondateur d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, constate que les réseaux sociaux semblent remplis de contenus générés par l'intelligence artificielle. Mais pourquoi parler de ça maintenant ?

En avril dernier, l'entreprise Imperva, spécialisée dans la sécurité des données, dévoilait que selon ses calculs, plus de la moitié du trafic Internet mondial en 2024 était dû à des bots. Des programmes plus ou moins sophistiqués imitant parfois le comportement humain. Spontanément, on pense aux très nombreux contenus générés par l'intelligence artificielle, que ce soit des images ou des posts sur les réseaux sociaux.

Cette impression se ressent à tous les niveaux, même celui de Sam Altman, fondateur d'OpenAI et de son produit phare ChatGPT. En consultant Reddit, plateforme dont il est un actionnaire important, l'homme tombe sur des posts encensant Codex, l'agent IA dédié au code lancé par OpenAI il y a peu.

En théorie il devrait se réjouir, mais non. “J'ai eu l'expérience la plus étrange en lisant ceci : je suppose que tout est faux/[écrit par des] bots, même si dans ce cas je sais que la croissance de Codex est vraiment forte et que la tendance ici est réelle“, écrit-il sur X (Twitter).

Le créateur de chatGPT constate que l'IA rend les réseaux sociaux “fake”

En résumé, la personne qui a démocratisé l'usage de l'IA trouve qu'il y a trop de contenus IA sur les réseaux sociaux, ce qui les rend “faux”. Si vous voulez placer l'expression “l’hôpital qui se fiche de la charité”, c'est le moment. Surtout quand on se rappelle qu'OpenAI s'est largement entraîné sur le contenu de Reddit à ses débuts.

Sam Altman trouve que “les gens ont adopté les particularités du langage LLM“, en référence à la manière d'écrire de ChatGPT et consorts. Pour ajouter à l'ironie, rappelons que ce sont des programmes entraînés pour reproduire le discours humain.

Le PDG d'OpenAI a-t-il un genre d'épiphanie ? Pour plusieurs observateurs, la raison de ce post est bien plus terre à terre. OpenAI s’apprêterait à lancer son propre réseau social. Préparer le terrain en écrivant publiquement que les plateformes actuelles sont remplis de contenus IA, ce n'est dans ce cas pas une prise de conscience, mais un coup marketing.