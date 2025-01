LinkedIn se met à l’IA pour vous aider à trouver un job ou le candidat parfait

Dans l'optique de fluidifier le processus de recrutement sur sa plateforme, LinkedIn vient de lancer plusieurs outils basés sur l'IA. On vous explique tout.

Trouver un travail sur LinkedIn n'est pas forcément chose aisée. Pour cause, il peut être parfois difficile de sortir du lot dans l'avalanche de candidatures postées chaque jour. Pour vous donner un ordre d'idée, le réseau social professionnel enregistre pas moins de 9 000 candidatures par minute ! Alors pour faciliter la tâche des recruteurs comme des aspirants aux postes disponibles, LinkedIn vient d'annoncer le lancement imminent de deux outils basés sur l'IA.

LinkedIn se met à l'IA pour vous aider à trouver un job…

Le premier, baptisé Job Match, se destine avant tout aux candidats. Grâce à lui, les postulants pourront comparer leurs profils, y compris leurs compétences et leur expérience, afin de déterminer leurs chances d'obtenir un poste ou non. L'idée étant de leur permettre de faire rapidement le tri et d'identifier rapidement les postes qui correspondent le plus à leurs qualifications.

Job Match sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs, mais fatalement, les abonnés à LinkedIn Premium auront le droit à quelques fonctionnalités supplémentaires comme :

la recherche d'emploi conversationnelle

la révision des CV par l'IA

la génération de lettres de motivation

du coaching virtuel

… ou le candidat idéal pour le poste

De l'autre côté du bureau, les recruteurs vont aussi avoir le droit à leur outil IA. Répondant au nom de Hiring Assistant, il a été conçu pour “prendre en charge les tâches les plus répétitives des recruteurs”. Ainsi, l'assistant sera en mesure de créer automatiquement un pipeline de candidats qualifiés à examiner, fera ressortir les profils les plus prometteurs et pourra même répondre à votre place à des questions sur le poste. Il pourra également gérer pour vous la planification des entretiens ou rédiger des résumés des réunions.

D'ailleurs, les employeurs pourront bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité de coaching basée sur l'IA. Elle les aidera à “mettre en pratique leurs compétences humaines grâce à des scénarios interactifs utilisant du texte ou de la voix”. Les utilisateurs pourront notamment s'entraîner à réaliser des évaluations de performances, ou avoir à avoir des conversations sur l'équilibre entre vie privée et professionnelle. Pour l'instant, LinkedIn n'a pas encore donné de date de sortie pour ses nouveaux outils basés sur l'IA.