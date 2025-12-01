ChatGPT pourrait bientôt vous faire payer pour éviter d’être envahi par les pubs, ça se confirme

Des lignes de code retrouvées dans la dernière bêta de ChatGPT sur Android ne laisse que peu de place au doute concernant les plans d'OpenAI en matière de publicités. Tout porte désormais à croire que la firme prévoit d'imposer des messages sponsorisés basés sur les discussions des utilisateurs, les poussant vers la formule payante vraisemblablement épargnée.

L'année dernière, Sam Altman évoquait timident à Harvard la possibilité d'intégrer des publicités à ChatGPT. Selon lui, il s'agirait dfu “dernier recours pour le business model [d'OpenAI]. Il semblerait qu'on y soit arrivé. Quelques mois plus tard, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, faisait savoir au Financial Times que la chose était très fortement envisagée en interne. Volonté confirmé cet été par le responsable même de ChatGPT, présentant la publicité comme une méthode viable de monétisation de l'intelligence artificielle.

La communication ayant désormais installé la possibilité dans nos esprits, il ne reste plus à OpenAI qu'à mettre son plan à exécution. Et visiblement, c'est pour très bientôt. Sur X (anciennement Twitter), l'ingénieur Tibor Blaho a partagé des lignes de code camouflées dans la dernière bêta 1.2025.329 de ChatGPT sur Android. Les libellés sont on ne peut plus clair. “AdTarget”, “SearchAd” ou encore “EncodedAdData”, il semble désormais évident que les publicités s'apprête à faire leur grande entrée sur ChatGPT.

Les publicités arrivent sur ChatGPT, ce n'est plus qu'une question de temps

Bien sûr, ces lignes de code ne sont pas la preuve implacable que les publicités arriveront dès la prochaine mise à jour de ChatGPT sur Android. Mais elles sont un indicateur clair de tests menés actuellement par OpenAI. Couplés aux récentes (et nombreuses) déclarations officielles sur le sujet, qui installent de plus en plus explicitement la possibilité de voir un jour des pubs débarquer sur ChatGPT, difficile de croire que tout cela n'est qu'une coïncidence.

Reste à savoir comment cette intégration sera gérée. Comme la quasi-totalité de ses camarades de la tech, on imagine qu'Open AI préservera les utilisateurs de la version payante pour n'imposer les publicité qu'à ceux se trouvant sur la version gratuite — les incitant de faire à sortir le portefeuille pour un abonnement. Les lignes de code suggèrent également que les publicités seront ciblées en fonction des conversations et des recherches des utilisateurs. Une entreprise de la tech comme une autre, finalement.