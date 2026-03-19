20 ans après sa sortie, la PS3 reçoit une mise à jour : vous devez l’installer pour ne pas bloquer la console

Contre toute attente, Sony déploie une nouvelle mise à jour pour sa PS3. Celle-ci est en fait nécessaire pour que la console reste capable de lire les disques Blu-ray.

ps3
Crédits : 123rf

Au début du mois de mars, nous vous rapportions que Sony prévoyait le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour sa PS3, sortie il y a tout juste 20 ans en Europe. On ne savait pas trop de quoi il en retournait, le constructeur indiquant alors seulement que “cette mise à jour du logiciel améliore les performances du système”. Désormais disponible, on comprend pourquoi la version 4.93 du logiciel système PS3 est si importante.

“Pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d'une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3”, explique Sony. Autrement dit, un certificat de chiffrement arrive à expiration, et sans cette mise à jour, il deviendrait impossible de lire des jeux (ou des films) au format physique sur la console. Les PS3 deviendraient alors quasiment inutilisables, le dématérialisé n'étant pas encore aussi développé à cette époque et la plupart des joueurs possédant leurs titres sur galette.

Comment installer une mise à jour sur la PS3

La console a besoin d'au moins 200 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installer la mise à jour 4.93. Si la PS3 est connectée à internet, il suffit de télécharger la nouvelle version depuis Paramètres > Mise à jour système, l'installation s'effectuant alors automatiquement.

Si votre PS3 est hors ligne, vous pouvez utiliser un PC pour installer la mise à jour sur la console. Voici la procédure à suivre :

  • Depuis un PC ou un Mac, créez un dossier nommé “PS3” à la racine d'un lecteur USB formaté en FAT32. Dans ce dossier, créez un sous-dossier “UPDATE”.
  • Téléchargez le fichier de mise à jour et enregistrez-le dans le dossier “UPDATE” créé à l'étape 1. Enregistrez le fichier “PS3UPDAT.PUP”.
  • Branchez le périphérique USB sur votre système PS3 et accédez à Paramètres Mise à jour système > Mise à jour par support de stockage.

Sony ne précise pas quand le lecteur Blu-ray de la PS3 ne fonctionnera plus, mieux vaut donc installer la mise à jour dès à présent.


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