Voici comment l’IA pourrait détourner des satellites et provoquer un chaos mondial

L’intelligence artificielle inquiète désormais les experts du spatial. Elle pourrait servir à pirater des satellites en orbite. Un tel scénario pourrait provoquer des collisions en chaîne et un chaos sur Terre.

debrits espace satellites
Source : ESA

L’espace autour de la Terre est devenu très encombré ces dernières années. Des milliers de satellites ont été envoyés en orbite basse pour assurer des services comme Internet. Cette croissance rapide complique la gestion du trafic spatial. Les engins doivent régulièrement ajuster leur trajectoire pour éviter des collisions.

Certaines zones sont désormais saturées, notamment entre 400 et 600 kilomètres d’altitude. Le nombre d’objets en orbite basse dépasse aujourd’hui les 24 000 et continue d’augmenter. En parallèle, les menaces informatiques évoluent aussi rapidement. Des attaques récentes ont montré que l’intelligence artificielle permet d’automatiser des piratages à grande échelle, en ciblant des systèmes dans plusieurs dizaines de pays.

Une attaque utilisant l’IA pourrait détourner des satellites et provoquer des collisions en chaîne

Des experts en cybersécurité estiment qu’une attaque utilisant l’intelligence artificielle pourrait viser directement les satellites. Selon des chercheurs interrogés par Space.com, ces systèmes pourraient être détournés pour modifier leur trajectoire en orbite. Une seule manipulation suffirait à provoquer une collision avec un autre appareil et entraîner une réaction en chaîne.

Ce type de scénario repose sur les capacités croissantes de l’IA. Les modèles actuels peuvent analyser des systèmes complexes, identifier des failles et générer des attaques adaptées. Certains chercheurs expliquent que ces outils réduisent fortement le temps nécessaire pour exploiter une vulnérabilité. Des pirates pourraient ainsi cibler des satellites sans expertise approfondie dans le domaine spatial.

Les conséquences pourraient être importantes. Une collision en orbite générerait des milliers de débris, capables d’endommager d’autres satellites. Ce phénomène, appelé effet domino, pourrait rendre certaines zones inutilisables pendant des années. Or, les constellations continuent de se multiplier, ce qui augmente les risques. De nombreux anciens satellites ne disposent pas de protections suffisantes face à ces menaces.

Face à cette situation, les spécialistes travaillent sur des simulations pour anticiper ces attaques. Des centres de recherche testent différents scénarios afin d’améliorer la sécurité des systèmes spatiaux. Mais le rythme de développement de l’intelligence artificielle inquiète. Les outils deviennent plus accessibles et plus performants, ce qui pourrait faciliter leur utilisation par des acteurs malveillants.


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