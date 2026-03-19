Le Xiaomi Electric Air Compressor 2 chute à 32 € : -47 % sur le compresseur portable ultra pratique

Discret, mais puissant, le compresseur d’air électrique portable de Xiaomi est à un super prix à l’occasion des offres anniversaire d’AliExpress. Grâce à une réduction de 47%, il passe à moins de 35 €.

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Que vous soyez automobiliste, cycliste ou utilisateur de trottinette, le Xiaomi Portable Air Compressor 2 est un accessoire qui vous sera d’une grande utilité. En ce moment, il est en forte promotion pour l’anniversaire d’AliExpress.

Au lieu de 59,99 €, le gonfleur de pneu portable passe à 32 € grâce à une double réduction. Il est en effet affiché à 39,31 €. Et ensuite, grâce au code promo FRASPHD07, vous pouvez faire baisser le prix de 7 € supplémentaires. Cela correspond à une réduction totale de 47%. Le compresseur d’air portable de Xiaomi est presque à moitié prix.

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Un compresseur compact et puissant à prix mini

Il ne faut pas se fier à sa taille. S’il est compact et léger, ce compresseur offre une capacité suffisante pour ajuster la pression des pneus d’une voiture, d’une moto, d’un vélo et plus encore. Sa pression maximale est de 150 PSI (10,3 bars), ce qui est très confortable pour un appareil de ce calibre. Pour rappel, la pression recommandée pour chaque pneu d’une voiture est d'environ 32 PSI.

Différents modes prédéfinis sont accessibles pour faciliter le gonflage selon le profil cible. Et grâce à son écran, vous pouvez visualiser clairement la pression en temps réel, tout comme le niveau de batterie.

Le fonctionnement du Xiaomi Air Compressor 2 est pensé pour être simple et sûr : il vous suffit de programmer la pression souhaitée, et l’appareil s’arrête automatiquement une fois qu’elle est atteinte. La pompe à air n’a pas besoin d’être maintenu branchée pour fonctionner. Elle se recharge via un port USB-C, et est donc compatible avec la plupart des chargeurs de nos smartphones.

Enfin, son format compact permet par ailleurs de le glisser facilement dans un sac ou de le laisser dans le coffre de la voiture. Pour moins de 35 €, c’est une offre intéressante, surtout à ce prix rarement observé.