Samsung dévoile le trio Galaxy Book 4, IA et processeurs Intel Core Ultra au programme

Samsung a dévoilé sa nouvelle série d’ordinateurs portables haut de gamme, les Galaxy Book 4. Composée de 3 références, la nouvelle génération promet cette année de mettre l’IA à l’honneur.

Samsung a dévoilé sa nouvelle série d’ordinateurs portables, Galaxy Book 4, composée du Galaxy Book 4 Ultra, du Galaxy Book 4 Pro et du Galaxy Book 4 Pro 360. Comme d’habitude, les nouveaux modèles promettent pléthore d'avancées en termes de performances, d'affichage et de fonctionnalités.

Cependant, cette nouvelle génération est peut-être bien plus importante que les précédentes. Il s’agit par exemple de la première fois que les trois références disposent d’un écran tactile, auparavant réservé au Galaxy Book Pro 360. C’est aussi surtout la première fois que l’on retrouve les nouvelles puces Intel Meteor Lake boostées à l’IA, qui s’annoncent assez révolutionnaires.

Lire également – Test Galaxy Book3 Ultra : le PC portable le plus abouti de Samsung

Le Galaxy Book 4 Pro se décline en deux tailles

En commençant par le Galaxy Book 4 Pro, les utilisateurs peuvent choisir entre deux variantes, avec un écran AMOLED de 14 pouces ou de 16 pouces. Les deux modèles offrent une définition de 2880 x 1800, un taux de rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz, une luminosité de 400 nits intégrant la technologie Vision Booster, et une gamme colorimétrique DCI-P3 impressionnante de 120%.

Sous le capot, le Galaxy Book 4 Pro offre de la flexibilité avec deux options de CPU, avec un Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7, couplé au nouvel iGPU Intel Arc Graphics. Ce dernier promet près de 2 fois plus de performances par rapport à la génération précédente dans certaines situations. Les configurations de mémoire comprennent 16 ou 32 Go de RAM, avec des options de stockage allant de 256 Go, 512 Go à 1 To de SSD.

Côté connectivité, le Galaxy Book 4 Pro embarque des doubles microphones de qualité studio, des haut-parleurs AKG Quad avec Dolby Atmos, 2 ports Thunderbolt 4, un port USB Type-A, un connecteur HDMI 2.1, un emplacement pour carte microSD, un port audio 3,5 mm, une webcam 2 MP. De plus, notons également que le modèle 16 pouces dispose d'un clavier rétroéclairé avec pavé numérique.

Le Galaxy Book 4 Pro 360 se transforme en tablette à la demande

Pour ceux qui recherchent la polyvalence, le Galaxy Book 4 Pro 360 offre un écran de 16 pouces qui peut pivoter à 360 degrés, transformant de manière transparente l'ordinateur portable en tablette Windows 11. Conservant les mêmes caractéristiques d'affichage AMOLED, cette variante est la seule à être livrée avec un stylet S Pen.

Sous le capot, le Galaxy Book 4 Pro 360 reprend les caractéristiques de son homologue non 360 avec un processeur Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7, une carte graphique Intel Arc, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go ou 1 To de stockage SSD. La configuration des ports, la webcam et les haut-parleurs restent inchangés.

Le Galaxy Book 4 Ultra est le seul à avoir droit à des cartes graphiques Nvidia

Le Galaxy Book 4 Ultra est sans surprise la variante la plus puissante des trois. On trouve au maximum un processeur Intel Core Ultra 9 et une carte graphique Nvidia RTX 4070, mais il sera également possible d’opter pour une configuration un peu plus modeste, avec un Intel Core Ultra 7 et une RTX 4050.

Vous aurez le droit à 16, 32 ou 64 Go de RAM, et 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage. Le reste de la fiche technique est identique aux deux autres références.

Samsung a également noté que la série Galaxy Book 4 a subi quelques changements physiques afin d'améliorer la gamme dans son ensemble. La série dispose d'un nouveau système de refroidissement avec une chambre à vapeur 11% plus large que la version précédente. Le ventilateur adopte aussi un nouveau design qui devrait permettre d'aspirer plus d'air de manière plus efficace.

Notons également que le Galaxy Book 4 Ultra est livré avec un adaptateur de 140W qui permet de recharger l’ordinateur à 55% en 30 minutes. Les autres modèles sont équipés par défaut d'un chargeur de 65W.

Malheureusement, Samsung n'indique pas encore de prix pour chaque modèle. La disponibilité est prévue pour janvier 2024, en commençant par la Corée avant de s'étendre à d'autres régions.