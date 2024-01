Galaxy S24 : Samsung confirme que Galaxy AI pourrait devenir payant à l’avenir

Mauvaise nouvelle pour les fans de Samsung, le géant américain a rappelé qu’il est probable que vous ayez à payer pour utiliser toutes les fonctionnalités de sa nouvelle Galaxy AI d’ici quelques années.

Avec ses Galaxy S24, Samsung a lancé Galaxy AI, son intelligence artificielle qui apporte des fonctionnalités inédites. Celles-ci sont actuellement accessibles gratuitement, mais nous avions appris que celles-ci pourraient devenir des services payants après 2025. Le responsable de la division mobile de la société, T.M. Roh, a confirmé que Samsung explorait diverses options pour son IA mobile et que certains clients pourraient souhaiter des capacités d'IA plus avancées et plus puissantes.

En effet, Samsung a déclaré que ces fonctions resteraient gratuites jusqu'à la fin de l'année 2025, mais qu'elle pourrait modifier sa politique par la suite. Roh a déclaré à ET Telecom que Samsung n'avait pas encore décidé ce qu'elle allait faire de son IA mobile, et qu'elle tiendrait compte des besoins et des préférences de ses clients.

Les meilleures fonctionnalités pourraient devenir payantes

“Il pourrait également y avoir des clients qui souhaitent des capacités d'IA encore plus puissantes et qui paient même pour cela”, a déclaré Roh. “Nous prendrons donc en compte tous ces facteurs dans nos décisions futures”. En clair, il est possible que les fonctionnalités auxquelles vous avez déjà accès restent gratuites, mais il faudra sortir la carte bleue pour profiter des nouvelles.

Les fonctionnalités Galaxy AI de Samsung sont impressionnantes, mais elles ne suffiront peut-être pas à satisfaire certains utilisateurs qui souhaitent davantage de fonctionnalités et de performances. Certaines de ces fonctions nécessitent également une connexion internet, ce qui signifie qu'elles ne sont pas entièrement exécutées sur l'appareil.

C’est probablement d’ailleurs pour ça que Samsung envisage ce modèle économique, puisque l’exécution de modèles d'intelligence artificielle dans le cloud peut être coûteuse, en particulier à grande échelle. Comme d’autres tels qu’OpenAI avec ChatGPT ou plus récemment Microsoft avec Copilot, Samsung pourrait répercuter une partie des coûts sur les consommateurs.

On ne sait pas exactement quel type de fonctions d'IA Samsung proposera dans ses futurs téléphones, tels que les Galaxy S25 et S26, et si elles seront gratuites ou payantes. On espère que les prochains smartphones disposeront eux aussi de fonctionnalités gratuites exclusives.