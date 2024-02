Galaxy Ring : la date de sortie de la première bague connectée de Samsung se précise

Samsung se prépare à lancer la Galaxy Ring, sa première bague connectée, et on en sait désormais un peu plus sur sa date de lancement potentielle. Il faudra encore être patients, mais sa sortie approche à grands pas.

Samsung avait officiellement annoncé l’arrivée prochaine de sa première bague connectée, la Galaxy Ring, à l’occasion de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S24 le mois dernier. Samsung n'a pas révélé grand-chose sur l'appareil, si ce n'est son design épuré et minimaliste.

Comme ses concurrents déjà présents sur le marché, la Galaxy Ring sera une bague intelligente capable de suivre divers aspects de votre bien-être, tels que votre rythme cardiaque, votre tension artérielle, votre niveau de stress et la qualité de votre sommeil. L'appareil utilisera des technologies de capteurs avancées pour mesurer ces paramètres et les synchroniser avec votre téléphone. Mais quand la Galaxy Ring sera-t-elle disponible à l'achat ?

Une sortie à la fin de l’année se confirme

Selon un post LinkedIn de Daniel Seung, le responsable mondial de B2B Wearable/IoT/Accessory chez Samsung Electronics, la société prévoit de lancer le “nouveau produit wearable de santé et de bien-être au cours du 2e semestre” de 2024. Cela signifie que la Galaxy Ring pourrait être lancée entre juillet et décembre de cette année.

Cependant, Samsung n'a pas encore confirmé la date exacte de lancement ni le prix du Galaxy Ring. Il est possible que l'entreprise révèle plus de détails lors de son prochain événement Unpacked, qui a généralement lieu au cours du troisième trimestre de l'année. Lors de cet événement, Samsung devrait également annoncer d'autres appareils, tels que la Galaxy Watch 7 et les téléphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Nous avons ici hâte de voir arriver la Galaxy Ring. L'appareil pourrait offrir un moyen plus discret et plus pratique de surveiller sa santé et sa forme physique, sans avoir besoin d'un écran ou d'une montre. L'appareil pourrait également s'intégrer à d'autres produits et services Samsung, tels que Bixby, Samsung Health et SmartThings. D’ailleurs, avant même son lancement officiel, Samsung a déjà mis à jour l’une de ses applications pour qu’elle prenne en charge la bague connectée.