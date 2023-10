L’événement Mac “Scary Fast” d’Apple pourrait être un cauchemar pour la PS5 et la Xbox

L'événement “Scary Fast” d'Apple en octobre, prévu mardi prochain à 1 heure du matin, heure française, pourrait bien être beaucoup plus tourné vers le gaming que les précédentes Keynote de la société.

Les Mac et le gaming n’ont jamais vraiment été une histoire d’amour. Apple a incontestablement excellé dans de nombreux domaines, mais son intérêt pour les jeux vidéo s’était jusqu’à présent surtout porté sur la sphère mobile, avec Apple Arcade, qui a d’ailleurs récemment vu ses tarifs augmenter en France.

Cependant, tout cela est peut-être sur le point de changer, car Apple se prépare à son événement “Scary Fast” d'octobre, qui devrait changer la donne. On s’attend non seulement à ce qu’Apple lance de nouveaux ordinateurs encore plus puissants équipés de puces M3, dont notamment un nouvel iMac et de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais ceux-ci devraient cette fois-ci mettre l’accent sur le gaming.

Les Mac d’Apple pourraient devenir de véritables ordinateurs de jeu

L'indice le plus fort des intentions d'Apple en matière de jeux avec le SoC M3 provient du lancement récent de la puce A17 Pro pour l'iPhone 15 Pro. Cette puce dispose notamment d'un matériel dédié au ray tracing, une fonctionnalité très recherchée chez les joueurs. Si l'iPhone 15 Pro peut faire tourner des jeux AAA avec le ray tracing, il est logique de penser que la puce M3, aussi gravée en 3 nm, ira encore plus loin en offrant plus de puissance. Il ne s’agit d’ailleurs peut-être que d’une coïncidence, mais le jeu Resident Evil Village sortira le 30 octobre sur l’App Store, soit le même jour que la conférence « Scary Fast ».

D’après des informations partagées avec MacRumors, le changement d'heure de l'événement d'Apple, qui passe de 19 heures habituellement à 1 heure du matin cette fois-ci, indiquerait que l'entreprise souhaite s'aligner sur les heures d'ouverture des bureaux au Japon.

Il semblerait que l’entreprise soit sur le point de nouer un partenariat avec un des géants japonais du jeu vidéo, probablement Sony ou Capcom, afin de promouvoir le gaming sur Mac. D’ailleurs, Capcom a déjà laissé entendre que Resident Evil Village serait disponible sur les Mac M1 et les modèles plus récents, et la conférence se tient exactement le même jour que le lancement du service de streaming PS5 de Sony.

Les signes ne s'arrêtent pas là. Le dernier système d'exploitation d'Apple, Sonoma, est équipé d'un mode jeu conçu pour optimiser les performances du CPU et du GPU pour les jeux, une initiative intrigante pour une plateforme historiquement moins encline aux jeux. En outre, lors de la conférence WWDC l’été dernier, Apple a présenté une boîte à outils pour les développeurs, qui leur permet de tester la faisabilité du portage de leurs jeux Windows sur Mac par le biais d'une couche d'émulation. Tout porte donc à croire que l’événement d’Apple sera l’occasion pour l’entreprise d’annoncer l’arrivée de davantage de jeux sur ses ordinateurs Mac.