macOS Sonoma : vous pourez enfin jouer aux “vrais” jeux PC grâce à cet outil

Avec macOS Sonoma, la prochain version de son système d'exploitation, Apple compte bien révolutionner le portage de jeux Windows sur Mac. Pour cause, le processus sera grandement facilité grâce à un outil dédié baptisé Gaming Porting Tool.

Ce lundi 5 juin 2023, Apple a occupé la scène médiatique avec sa nouvelle conférence WWDC 2023. Lors de cette grand-messe dédiée aux développeurs, la marque à la pomme a présenté ses futurs produits, à commencer par macOS Sonoma, la prochaine version de son système d'exploitation.

macOS Sonoma promet déjà de nombreuses fonctionnalités inédites, comme ces widgets interactifs, des outils de visioconférences avancées et plus intelligents, une refonte complète du navigateur internet Safari ou encore des options d'accessibilité améliorées.

Mais ce que l'on retient surtout, ce sont les nouveautés centrées autour du gaming. Pour l'heure, les joueurs sur Mac ont pour habitude d'essayer des jeux PC Windows via différents outils open-source comme Wine, Crossover ou encore Parallels. Et. bien figurez-vous qu'Apple s'est enfin décidé à proposer son propre outil propriétaire : le Game Porting Tool.

Apple veut révolutionner le portage des jeux Windows sur Mac

Derrière cette appellation se cache en réalité une boite à outils de portage de jeux, similaire à ce qu'on trouve chez Valve avec Proton et le Steam Deck. Pour faire simple, l'outil d'Apple traduit instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS.

“Le nouveau Game Porting Toolkit fournit un environnement d'émulation pour exécuter votre jeu Windows existant non modifié et vous pouvez l'utiliser pour comprendre rapidement l'utilisation des fonctions graphiques et les performances potentielles de votre jeu lorsqu'il est exécuté sur un Mac”, résume Aiswariya Sreenivassan, chef de projet pour les GPU chez Apple.

Le nouveau Game Porting Toolkit d'Apple traduit donc les instructions x86 basées sur Intel et les API Windows en Apple Silicon. Quant aux API liées au clavier-souris, aux manettes, à la lecture audio, au réseau ou encore au système de fichiers et à Direct3D sont toutes traduites vers les API correspondantes, comme Metal 3, dans macOS.

Une première étape pour développer des versions natives

De cette manière, les développeurs comme les utilisateurs débrouillards peuvent essayer des jeux Windows sur macOS. D'après Apple, il s'agit surtout d'une première étape pour évaluer les performances d'un jeu Windows sur macOS avant d'envisager une version native du titre.

Le Game Porting Toolkit étant disponible en téléchargement sur GitHub, certains utilisateurs ont d'ores et déjà essayé certains titres comme Cyberpunk 2077 sur un MacBook Pro M1, Diablo IV sur un MacBook Pro M1 Max ou encore Hogwarts Legacy sur un M2 Max. Les premiers résultats s'avèrent plutôt prometteurs, même si l'on constate évidemment quelques bugs et des soucis de performances.

Quoi qu'il en soit, on sent qu'Apple veut convaincre les développeurs de revenir sur Mac avec macOS Sonoma. En plus du Gaming Porting Toolkit, la dernière version de l'OS contient également un nouveau mode Jeu, qui permet aux titres de bénéficier d'un accès prioritaire au GPU et au CPU afin d'obtenir de meilleures performances.