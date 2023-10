AirPods Max 2 : les nouveaux casques d’Apple seraient décevants, voici ce que l’on peut attendre

Alors que les AirPods Max ont pris le marché d'assaut lors de leur sortie fin 2020, les fans attendent avec impatience des nouvelles de la prochaine itération. On sait peut-être déjà quand arrivera le deuxième casque d’Apple.

Selon un nouveau rapport signé Mark Gurman de Bloomberg, les AirPods Max 2 devraient faire leur apparition fin 2024, mais les changements pourraient ne pas être aussi révolutionnaires que certains l'espéraient. Dans sa dernière lettre d'information Power On, Mark Gurman annonce qu'il faut seulement s'attendre à quelques modestes améliorations.

L'une des principales nouveautés devrait être l'introduction de nouvelles options de couleur, qui permettront aux utilisateurs d'avoir plus de choix pour s'adapter à leur style personnel. Cependant, on peut également s’attendre à quelques changements au niveau des spécifications techniques.

Que sait-on des prochains casques AirPods Max 2 ?

Un autre changement notable est le passage du port Lightning à l'USB-C pour la recharge. Ce changement n'est pas seulement motivé par la volonté de se conformer aux réglementations de l'UE, mais aussi de créer une norme de charge cohérente pour l'ensemble de la gamme de produits Apple, y compris la famille AirPods.

Cependant, pour ceux qui espéraient des fonctionnalités plus avancées, comme la puce H2 présente dans les AirPods Pro, vous pourriez bien être déçus. Des fonctions telles que l'audio adaptatif, le « Conversation Awareness » ou encore le volume personnalisé, que l’on retrouve déjà pourtant dans les AirPods Pro 2, moins chers, ne devraient pas être intégrées aux AirPods Max 2, toujours selon Mark Gurman.

Heureusement, il ne faut pas s’attendre à une sortie des casques d’Apple avant la fin de l’année prochaine. Il est donc toujours possible qu’Apple se décide à ajouter ces fonctionnalités à la dernière minute, pour au moins aligner les capacités de son casque sur celles de ses écouteurs.

En attendant d’en savoir davantage, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers la conférence de cette nuit, nommée « Scary Fast ». Elle devrait être l’occasion pour le géant américain de lancer de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces M3 Pro et M3 Max, ainsi qu’un nouvel iMac 24 pouces avec un processeur M3. Apple pourrait même lancer un nouvel iPad mini, mais il faudra attendre la Keynote pour en savoir plus.