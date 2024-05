Cet outil révolutionnaire rend tous les jeux N64 compatibles PC, le Poco F6 se dévoile, c’est le récap’

Vous pourrez bientôt vous passer d’un émulateur pour jouer à des jeux Nintendo 64 sur PC, on connaît la date de sortie et le prix du Poco F6, ainsi que celle de la saison 2 des Anneaux du Pouvoir… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Les bonnes nouvelles étaient partout hier. Entre la perspective de pouvoir jouer sur POC à des jeux Nintendo 64 sans émulateur, un Poco F6 particulièrement séduisant et une bande-annonce époustouflante pour la saison 2 des Anneaux du Pouvoir, le programme a été chargé !

Cet outil est la dernière révolution du rétrogaming

Il n’est pas toujours facile de jouer à des jeux rétro sur PC. Souvent, il faut se résigner à passer un émulateur. Mais un nouveau logiciel baptisé N64 Recompiled pourrait bien changer la donne. Celui-ci est capable de « traduire » une simple ROM de jeu en application PC native, le tout en seulement eux jours. De quoi profiter de tous les avantages que cela offre, comme le framerate débloqué et le ray tracing.

Le Poco F6 fuite sur Amazon et dévoile tous ses charmes

Le Poco F6 avait normalement encore une semaine devant lui avant de se montrer avant lui. Mais le destin (et une petite bourde) en ont décidément autrement et le voilà à l’air libre sur Amazon. L’occasion d’apprendre que le smartphone milieu de gamme sera équipé d’un écran AMOLED WQHD+ de 6,67 pouces et d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Le tout pour 619,90 euros.

La saison des Anneaux du Pouvoir arrive bientôt

Le 29 août prochain pour être précis. La nouvelle a été annoncée en grande pompe avec une bande-annonce qui en a fait saliver plus d’un. Cette nouvelle saison devrait ainsi se concentrer sur Sauron et son arrivée au pouvoir, tandis que Galadriel et ses compagnons vont tout faire pour éviter le pire. On s’attend bien entendu à revoir également Gandalf et son amie Nori.

