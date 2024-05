Un train robot en lévitation sur la Lune ? voici le nouveau projet de la NASA

Dans le cadre de son initiative de concepts avancés, la NASA propose une idée qui semble sortie tout droit d'un film de science-fiction : un train robotisé lévitant sur la Lune. Ce projet, baptisé FLOAT, vise à révolutionner le transport de matériaux sur notre satellite naturel.

Alors que la mission de recherche de la vie sur Mars commence à devenir un gouffre financier et a même pris déjà dix ans de retard, la NASA continue de progresser dans ses projets qui concernent la Lune. En effet, l'agence spatiale américaine vient de franchir une étape clé dans le retour de l'Homme sur la Lune en ayant déjà sélectionné les entreprises qui développeront le véhicule de terrain lunaire nécessaire pour la mission Artemis V.

Ce progrès s'intègre parfaitement dans le cadre du projet de Concepts Avancés Innovants (NIAC) de la NASA, qui cherche à transformer des idées visionnaires en réalités. Les projets sous l'égide du NIAC visent à explorer des technologies qui semblent relever de la science-fiction, avec l'objectif de les rendre opérationnelles pour l'exploration spatiale. Parmi ces initiatives figure le projet FLOAT, un train robotisé lévitant, conçu pour faciliter le transport de matériaux sur la Lune. Il pourrait jouer un rôle important dans la logistique et le soutien des missions lunaires prolongées en rendant le transport à la fois plus efficace et moins coûteux.

Sur le même sujet – La NASA veut installer un véritable ascenseur sur la Lune, voici pourquoi

Ce train en lévitation pourra transporter 100 tonnes de matériaux par jour

Le projet FLOAT propose une approche révolutionnaire pour le transport de matériaux sur la Lune. Ce système utilise des robots magnétiques qui lévitent au-dessus d'une piste à trois couches. Il minimise ainsi l'abrasion causée par la poussière lunaire qui pose souvent des problèmes. Comparé aux systèmes de transport traditionnels qui reposent sur des roues ou des chenilles et qui sont souvent sujets à des blocages ou à l'usure rapide du fait de cette dernière, ce train offre une solution durable et efficace.

Avec une capacité de transport impressionnante estimée à 100 tonnes de matériaux par jour, le projet FLOAT pourrait révolutionner les opérations quotidiennes et la logistique sur la Lune. Il pourrait ainsi grandement faciliter ainsi le développement d'une future base lunaire. Ce système innovant soutient l'objectif de l’agence d’y renvoyer des astronautes d'ici 2026 pour la mission Artemis et d'y établir une présence permanente.