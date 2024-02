Une faille dans le Wi-Fi menace des milliards d’utilisateurs, les statuts WhatsApp font peau neuve, c’est le récap

Une faille dans le Wi-Fi menace des milliards d'utilisateurs, l'affichage des statuts sur WhatsApp font peau neuve, la liste officielle des smartphones Samsung éligibles pour Android 15, c'est le récap des actualités de ce lundi 19 février 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce lundi 19 février 2024 ? Tout d'abord, nous allons partir du côté des voitures électriques en évoquant ces nouvelles photos officielles de l'A290, la future sportive électrique d'Alpine. En effet et à l'occasion des essais grand froid du véhicule, la marque a présenté un nouveau prototype équipée cette fois-ci de la carrosserie définitive. L'occasion donc de se faire une idée de la citadine nerveuse basée sur la prochaine R5 électrique de Renault.

Côté gaming sur mobile, nous avons également évoqué le retour annoncé de l'Epic Games Store, et par extension de Fortnite, sur iOS. Après 4 ans de batailles acharnés entre l'éditeur et Apple, la plateforme d'Epic va pouvoir revenir sur iOS grâce aux nouvelles dispositions fixées par le DMA (Digital Markets Act), la nouvelle loi européenne relative à la régulation des marchés numériques.

Ensuite, nous avons abordé ces nouvelles arnaques autour des cartes graphiques de Nvidia. Si les modèles les plus récents sont évidemment les plus touchés par ces escroqueries de bas étage, c'est également le cas des GPU plus anciens. Un utilisateur en a fait l'amère expérience après avoir commandé une RTX 3060 Ti sur le web. Une fois le colis livré, point de carte graphique à l'intérieur mais… une simple paire de chaussures. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir dans l'actualité de ce lundi 19 février 2024.

Une faille de sécurité du Wi-Fi menace des milliards d'utilisateurs

Deux failles de sécurité importantes ont été découvertes sur la gestion des réseaux Wi-Fi, notamment sur Android. Fatalement, ces vulnérabilités menacent plus de deux milliards d'utilisateurs à travers le monde. Dans les faits, une fois exploitées, elles permettent notamment de déjouer les sécurités basiques des réseaux Wi-Fi, ce qui pourrait aboutir à des vols de données et une occupation illicite de votre réseau.

Pour en savoir plus : Android – 2,3 milliards d’utilisateurs sont menacés par une faille de sécurité du Wi-Fi

Les statuts WhatsApp font peau neuve

Dans la dernière version bêta de WhatsApp, les développeurs de l'application testent actuellement une nouvelle interface pour les Statuts. Au lieu des icônes circulaires actuelles, les statuts s'affichent désormais sous la forme de cartes avec des aperçus contenant du texte, des images ou des vidéos.

Pour en savoir plus : WhatsApp modifie l’affichage des Statuts avec une nouvelle mise à jour

La liste des Samsung Galaxy éligibles à Android 15 est là

Alors que la première version preview d'Android 15 est disponible sur les Google Pixel, nous connaissons d'ores et déjà la liste des appareils Samsung éligibles à une migration sur le futur OS de Google.

Pour en savoir plus : Android 15 – voici la liste des smartphones Samsung qui recevront la mise à jour