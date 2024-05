Une IA pour éviter les arnaques téléphoniques, le voyage à la vitesse de la lumière rendu possible, c’est le récap !

Google dévoile une IA capable de repérer les arnaques au téléphone, des scientifiques prouvent qu’il est possible de voyager à la vitesse de la lumière, Dune va avoir à sa propre série… Bienvenue dans le récap' de la veille !

L’ambiance était à la science-fiction, dans l’actu tech hier. Entre une IA qui analyse vos appels pour vous protéger, un moteur capable de se déplacer à la vitesse de la lumière et une toute nouvelle série dans l’univers de Dune, les fans du gens sont servis.

Grâce à Google, vous ne ferez plus avoir par les arnaques au téléphone

Plus précisément grâce à Gemini Nano, la version « miniature » de l’IA de Google présentée lors de la conférence I/O. Celle-ci est capable de réaliser de nombreuses tâches en local sur un appareil, notamment analyser une conversion au téléphone pour y détecter les arnaques les plus habituelles. Lorsqu’elle soupçonne votre correspondant de sombres intentions, une alerte apparaît pour vous inciter à raccrocher immédiatement.

Voyager à la vitesse de la lumière, c’est possible

C’est du moins ce que prétend une équipe de chercheurs, qui s’est inspirée du moteur à distorsion de Star Trek. Ce dernier est censé courber l’espace-temps pour permettre des bonds gigantesques… qui tueraient intensément n’importe quel astronaute. Les chercheurs ont donc théorisé une « bulle » qui protégerait ces derniers, ainsi qu’un carburant d’un nouveau genre pour alimenter ce moteur.

Dune va se dériver en série

Il fallait s’y attendre, au vu du succès grandiloquent des deux films de Denis Villeneuve. Cette nouvelle série sera donc adaptée du livre La Communauté des sœurs, se déroulant 10 000 ans avant la naissance de Paul Atréides et narrant la création des Bene Gesserit. Le casting s’annonce d’ores et déjà exceptionnel tandis que la bande-annonce a de quoi convaincre les plus sceptiques.

