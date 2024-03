Apple écope d’une amende de 1,8 milliard d’euros pour abus de position dominante sur un marché qu’il ne domine pas

La Commission européenne vient d’annoncer une lourde sentence à l’encontre d’Apple : 1,8 milliard d’euros d’amende. La firme de Cupertino est en effet accusée d’avoir omis d’indiquer à ses utilisateurs des alternatives à Apple Music. Ironie du sort, la plateforme est loin d’être leader sur le marché européen.

Voilà une affaire qui ne va pas arranger les relations entre Apple et Spotify. Le feuilleton remonte pourtant à 2019, lorsque le service de streaming suédois porte plainte contre le géant américain. Spotify reproche alors à son rival d’abuser de sa position dominante pour mettre en avant sa propre solution de streaming, Apple Music, au sein de son écosystème et au détriment de la concurrence. Deux ans plus tard, la Commission européenne reconnaît après enquête faire face à une affaire antitrust.

Mais il faudra attendre 2023 pour que l’affaire refasse parler d’elle. L’Europe annonce alors qu’une sanction sera bien prononcée à l’encontre d’Apple, mais qu’il faudra attendre l’année suivante pour en connaître la teneur. Il y a quelques jours, le Financial Times croit tenir l’information : l’amende s’élèverait à 500 millions d’euros. Les journalistes étaient loin du compte. En effet, c’est finalement 1,8 milliard d’euros qu’Apple va devoir verser pour s’acquitter de son amende.

L’Europe inflige une très lourde amende à Apple à cause de Spotify

« Pendant une décennie, Apple a abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d’applications de streaming musical par l’intermédiaire de l’App Store », a déclaré Margarethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. « Elle l’a fait en empêchant les développeurs d’informer les consommateurs sur les autres services musicaux, moins chers, disponibles en dehors de l’écosystème Apple. »

Ce serait un euphémisme de dire que la pilule a du mal à passer chez Apple. Dans une réponse publiée par communiqué de presse, l’entreprise rappelle « Spotify détient aujourd’hui 56 % des parts de marché en Europe sur le streaming musical — plus du double de son concurrent l plus proche. » Pourtant, d’après la firme de Cupertino, « son succès est dû en grande partie à l’App Store », alors que ” et ne paie rien à Apple pour les services qui ont contribué à en faire l’une des marques les plus connues au monde. »

De son côté, Spotify a félicité une “décision qui marque un moment important dans la lutte pour un internet plus ouvert pour les consommateurs. {…] Aucune entreprise, pas même avec un monopole comme celui d'Apple, ne peut abuser de son pouvoir pour contrôler la manière dont les autres entreprises interagissent avec leurs clients.”