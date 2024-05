Vers l’infini et au-delà : ces chercheurs prouvent que voyager à la vitesse de la lumière n’est pas de la SF

Des chercheurs affirment que les moteurs à distorsion, autrefois cantonnés aux récits de science-fiction, pourraient devenir une réalité. Une étude récente suggère que ces technologies qui permettent des voyages qui se rapprochent de la vitesse de la lumière, sont théoriquement possibles.

Le concept de moteur à distorsion, qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, consiste à manipuler l'espace-temps pour voyager rapidement entre des points éloignés de l'univers. Jusqu'à récemment, l'idée de déplacer un vaisseau spatial à une vitesse supérieure à celle de la lumière semblait incompatible avec nos lois physiques actuelles. Cependant, une équipe de la startup américaine Applied Physics, sous la direction de Jared Fuchs, docteur en physique, propose un modèle qui pourrait changer notre approche des voyages dans l’espace.

Dans leur étude publiée dans la revue Classical and Quantum Gravity, les chercheurs présentent un concept de “bulle de distorsion”. Cette dernière permettrait au vaisseau et à ses passagers de voyager à des vitesses proches de celle de la lumière, tout en restant dans les limites de la physique connue. Ce système préserve les occupants de toute altération par les forces gravitationnelles et les distorsions de l'espace-temps qui seraient normalement létales lors de tels voyages.

Ces chercheurs prouvent que l’on pourra voyager à la vitesse de la lumière

L'étude de Fuchs et de son équipe aborde également un obstacle des plus importants dans les moteurs à distorsion : la nécessité de la matière exotique. Cette dernière possède des propriétés inhabituelles comme une masse négative et est entièrement hypothétique. Il ne faut pas la confondre avec la matière noire, qui elle, est invisible mais détectée par ses effets gravitationnels et sert à percer les mystères de l’univers.

Traditionnellement, il était supposé que ce type de moteur nécessiterait cette forme de matière exotique non conventionnelle pour fonctionner. Toutefois, l'équipe affirme avoir conçu un modèle qui évite son utilisation de telles matières, réduisant ainsi l'un des principaux freins à la réalisation de ces technologies.

Malgré ces avancées, le chemin vers les voyages interstellaires reste long et semé d'embûches. Les auteurs de l'étude soulignent que leurs découvertes sont encore purement théoriques et nécessitent beaucoup de validation et de développement avant de pouvoir envisager des applications pratiques. Pour l'instant, les moteurs à distorsion restent un domaine de recherche passionnant, mais il faudra probablement encore des décennies avant de voir ces technologies prendre leur envol dans des missions spatiales réelles.

Source : iopscience