Cryptomonnaies : ces deux génies des mathématiques ont réussi à voler 25 Millions de Dollars sur la Blockchain

Un coup de filet spectaculaire aux États-Unis a mené à l'arrestation de deux frères accusés de manipulation de la blockchain Ethereum et de vol de 25 millions de dollars en cryptomonnaies. Ce cas, qualifié d'inédit par les autorités, montre que cette technologie possède toujours des failles.

L'essor des monnaies virtuelles prend de plus en plus de place dans les systèmes financiers mondiaux. Elles offrent de nouvelles opportunités d'investissement et leur acceptation est croissante, notamment avec l'introduction récente des ETF Bitcoin qui marquent une intégration plus profonde dans les systèmes traditionnels. Cependant, alors que les cryptomonnaies n’ont plus la cote chez les criminels en raison de la traçabilité accrue et des régulations renforcées, les risques persistent. Les instances de régulation et les forces de l'ordre doivent constamment suivre le rythme des innovateurs, parfois malhonnêtes, qui exploitent les failles du système à leur avantage.

Dans ce contexte, Anton et James Pepaire-Bueno, deux frères ayant étudié au prestigieux Institut de Technologie du Massachusetts (MIT), aux États-Unis, ont été appréhendés à Boston et New York. Ils sont accusés d'avoir manipulé les processus de validation des transactions sur la blockchain Ethereum. Ils ont ainsi pu orchestrer un vol éclair qui a débouché sur un détournement de 25 millions de dollars – soit environ 23 millions d’euros – en cryptomonnaies.

Ces deux génies des mathématiques risquent 20 ans de prison

Selon l'accusation, les frères Pepaire-Bueno auraient utilisé des compétences avancées en informatique et en mathématiques pour altérer les transactions en attente sur la blockchain. Ils ont ciblé une faille spécifique dans le code du MEV-Boost, un mécanisme qui optimise la sélection des transaction. En exploitant cette vulnérabilité, ils ont réussi à réorganiser un bloc de transactions à leur avantage et on pu ainsi siphonner les fonds des utilisateurs sans méfiance en seulement quelques secondes.

Leur stratégie incluait l'utilisation de sociétés écrans et d'adresses de cryptomonnaie multiples pour masquer leur identité et l'origine des fonds volés. L'enquête, menée par l'Unité Cyber d'Investigation Criminelle de l'IRS avec l'aide de la police de New York et de la Douane et Protection des Frontières des États-Unis, a dévoilé l'ingéniosité et la complexité de leur schéma frauduleux. Si reconnus coupables, les deux frères pourraient faire face à une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.

Source : bleepingcomputer