Google : l’IA Gemini s’invite dans le moteur de recherche, voilà qui va tout changer

Lors de sa nouvelle conférence Google I/O 2024, la firme de Mountain View a confirmé l'intégration de son IA Gemini dans son moteur de recherche. On vous explique en quoi ça va tout changer.

Comme vous le savez peut-être, Google a donné rendez-vous aux développeurs du monde entier pour une nouvelle conférence Google I/O. A cette occasion, la firme de Mountain View a présenté ses innovations et comme on pouvait s'y attendre, l'IA était au centre de toutes les présentations.

Le géant américain a présenté notamment le Project Astra, une nouvelle technologie qui risque de bouleverser notre façon d'utiliser un smartphone. Pour résumer, Project Astra va combiner l'IA et la caméra de votre appareil pour proposer un assistant digne de Jarvis, le fidèle assistant de Tony Stark. Dans la démonstration, l'utilisatrice filme par exemple des lignes de code sur un écran d'ordinateur. En quelques secondes, l'IA lui explique à quoi pourra servir ce code. Autre exemple, en filmant l'extérieur, l'IA est capable de dire où se trouve exactement l'utilisatrice. Bluffant.

Google va rendre la recherche encore plus rapide et intelligente avec l'IA

Mais ce n'est pas tout. Durant la conférence, Google a également annoncé l'intégration de Gemini dans son moteur de recherche. Grâce à l'ajout de l'IA, la firme de Mountain View a créé ce qu'elle appelle le Multi-Step Reasoning, soit le raisonnement à plusieurs étapes. L'idée ? Permettre au moteur de recherche de traiter des demandes complexes en compilant les réponses en une seule fenêtre.

Prenons l'exemple de Google : “Trouve les meilleurs clubs de yoga/pilates de Boston et montre moi les détails de leurs offres de bienvenue et le temps de trajet depuis Beacon Hill”. Vous en conviendrez, il s'agit d'une recherche complexe. Après quelques secondes de chargement, Gemini affiche directement dans la nouvelle fenêtre IA Overview les meilleurs résultats.

On retrouve ainsi :

le nom de l'établissement avec la note donnée par les utilisateurs

le temps de marche depuis Beacon Hill

les tarifs des offres pour les nouveaux venus.

Juste en dessous, l'utilisateur peut même consulter en un coup d'oeil la localisation des différents clubs proposés sur une carte Google Maps. Comme l'explique Google, Multi-Step Reasoning ne fait que sélectionner les mots clés importants (en l'occurrence ici Boston, yoga, club, temps de trajet, beacon Hill et offres de bienvenue) avant d'effectuer les recherches et de compiler les réponses dans le bon ordre.

L'autre grosse nouveauté concernant la recherche s'intitule Ask with Video. Pour résumer, les utilisateurs pourront à l'avenir effectuer des recherches en filmant quelque chose via Google Lens. Dans la démonstration sur scène, la cadre de Google filme le bras d'une platine vinyle en demandant “pourquoi il ne reste pas en place”. Quelques secondes plus tard, le moteur de recherche affiche un tutoriel complet, en lien avec ce modèle spécifique de platine. Impressionnant encore une fois. D'après Google, ces fonctionnalités basées sur l'IA débarqueront sur le moteur de recherche dans les semaines à venir.