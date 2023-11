Sony risque 6 milliards d’euros d’amende, la Xiaomi SU7 est poursuivie à 200 km/h, c’est le récap’

Sony pourrait écoper d'une amende record, la voiture électrique Xiaomi SU7 est repérée sur la route, on vous dit quand Android 14 arrive sur votre smartphone, c'est le récap' !



Personne n'a rien vu, mais il y a quelques jours à peine, la NASA a tiré un rayon laser vers un satellite situé à 16 millions de kilomètres de la Terre. Il est arrivé à bon port et le vaisseau a même répondu. Une révolution dans le monde de la communication spatiale. Plus proche de nous, on apprend qu'une nouvelle génération de radars flashera les conducteurs qui freinent juste avant de passer devant. Mais cessons de tergiverser, voici les actualités les plus marquantes de la journée du 22 novembre 2023.

Sony pourrait écoper d'une amende record de 6 milliards d'euros

Les consommateurs britanniques vont faire passer Sony devant la justice. En cause : le prix jugé exorbitant des jeux PS4 et PS5 dématérialisés sur le PlayStation Store, ce que Sony pourrait se permettre en profitant de sa position dominante. Le recours collectif déposé l'an dernier a donc été entendu. L'amende éventuelle est plutôt salée : un peu moins de 6 milliards d'euros. Ramenée au nombre de consommateurs à dédommager le cas échéant, elle représente entre 80 et 650 euros par personne.

Plus de détails : PS4, PS5 : Sony risque une amende de presque 6 milliards d’euros pour avoir vendu ses jeux trop cher

Repérée sur la route, la Xiaomi SU7 s'enfuit à 200 km/h

Même si elle a été officialisée, la première voiture électrique de Xiaomi, la SU7, n'est pas encore disponible à la vente. Ça ne l'empêche pas de circuler après s'être camouflée pour effectuer divers tests. À croire que son déguisement n'était pas au point : un automobiliste repère le véhicule et commence à le filmer. Au volant de la supposée SU7, on s'en rend compte et c'est une course-poursuite qui s'engage. Finalement, la voiture accélère à 200 km/h pour semer son poursuivant.

Plus de détails : La Xiaomi SU7 repérée dans la nature, son conducteur engage une course-poursuite à 200 km/h

Voici quand vous allez recevoir Android 14 sur votre smartphone

Déjà un mois qu'Android 14 a été officiellement présenté par Google. La nouvelle version du système d'exploitation mobile est bien sûr disponible depuis sa sortie sur les Pixel 8, derniers smartphones de la firme de Moutain View. Et les autres modèles alors ? Pas d'inquiétude, nous avons compilé toutes les dates d'arrivée d'Android 14 par fabriquant de mobile, histoire que vous y voyiez un peu plus clair.

Plus de détails : Android 14 : quand votre smartphone recevra-t-il la mise à jour ?