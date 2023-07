Apple et Amazon écopent d’une amende de 194 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles

L'agence antitrust espagnole, la Comision Nacional De Los Mercados Y La Competencia (CNMC), a imposé une amende totale de 218 millions de dollars à Apple et Amazon pour leur collusion présumée en vue de réduire la concurrence sur les plateformes de e-commerce.

Amazon et Apple viennent d’écoper d’une amende commune d’un total de près de 200 millions d’euros de l'agence antitrust espagnole, la Comision Nacional De Los Mercados Y La Competencia (CNMC). Sur les 194,1 millions d'euros d'amende, Apple s'est vu infliger 143,6 millions d'euros et Amazon 50,5 millions d'euros. La CNMC a examiné si les entreprises s'étaient livrées à des pratiques anticoncurrentielles. Après deux ans d'enquête, la CNMC a finalement trouvé des preuves à l'appui de ses allégations.

L'accord Apple-Amazon, qui a déclenché l'enquête, visait à restreindre la vente des produits Apple et Beats aux revendeurs agréés. L'accord couvrait plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Japon et l'Inde, et a conduit à la création d'un Apple Store officiel sur Amazon. Dans tous ces pays, plus de 90 % des revendeurs Apple sur Amazon ont vu leurs boutiques supprimées à la suite de l'accord, ce qui a considérablement réduit la concurrence et entraîné une hausse des prix des appareils Apple vendus sur la plateforme.

Amazon et Apple réfutent les accusations

« Nous rejetons la suggestion faite par la CNMC selon laquelle Amazon bénéficie de l'exclusion de vendeurs de sa place de marché, car notre modèle économique repose précisément sur le succès des entreprises qui vendent par l'intermédiaire d'Amazon », a déclaré Amazon dans un communiqué transmis à Reuters.

Apple et Amazon ont tous deux déclaré que l'accord profite aux consommateurs, protège les acheteurs contre les faux produits et augmente le nombre et l'ampleur des remises proposées aux clients. Cela nous rappelle la défense des deux géants dans une autre affaire, dans laquelle les deux géants étaient déjà accusés de faire gonfler les prix de l’iPhone et de l’iPad sur le site web de commerce électronique.

Les deux entreprises ont déjà déclaré qu'elles feraient appel de la décision et qu'elles avaient deux mois pour le faire. Il faudra donc attendre la nouvelle décision des juges pour savoir si Apple et Amazon sont bien coupables.