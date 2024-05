Google Chrome aura bientôt droit à sa propre IA ultra rapide pour vous aider dans vos tâches du quotidien

Lors de la Google I/O, l’entreprise a annoncé que Google Chrome va intégrer son IA Gemini Nano dans sa nouvelle version. Ce modèle d'intelligence artificielle fonctionne localement, et permet une utilisation sans connexion Internet. Une avancée qui promet d'optimiser les fonctionnalités du navigateur tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

La conférence Google I/O qui a débuté le 14 mai, a mis un fort accent sur l'intelligence artificielle. On a vu comme son modèle d’IA Gemini sera intégré dans des applications telles que Gmail et son moteur de recherche. En plus de cela, l’entreprise a présenté le Project Astra. Étrangement similaire à GPT-4o, la dernière itération de ChatGPT, il est capable d'interagir via la caméra du téléphone et de fournir des réponses en temps réel, comme une personne réelle.

C'est dans ce contexte d’annonces centrées sur l'IA que Google a annoncé, lors de son Developer Keynote, une nouveauté très intéressante pour les utilisateurs de Google Chrome. Le navigateur intégrera le modèle Gemini Nano dès sa version 126 qui vise à optimiser les fonctionnalités du navigateur grâce à l'intelligence artificielle.

Gemini Nano débarque maintenant sur Google Chrome

Gemini Nano est une version simplifiée de l’intelligence artificielle de Google, Gemini. Elle est conçue pour fonctionner efficacement sur les appareils des utilisateurs sans nécessiter de connexion constante. Ce modèle allégé permet non seulement un gain de vitesse appréciable dans l'exécution de tâches courantes, mais il assure également une meilleure protection de la vie privée en traitant les données localement. Déjà présent sur des appareils mobiles tels que la série Pixel 8 et la série Galaxy S24 de Samsung, ce modèle d’IA se prépare maintenant à optimiser le navigateur.

L'intégration de Gemini Nano à Chrome ouvre de nouvelles possibilités pour les internautes. Par exemple, la fonctionnalité “help me write” (ou “aide moi à écrire”) assiste les utilisateurs dans la rédaction rapide de textes, tels que des emails ou des publications sur les réseaux sociaux. Et le fait que cette fonctionnalité peut être utilisée même sans connexion Internet, en fait un outil extrêmement pratique pour ceux qui veulent utiliser ces fonctions lors de voyages en train par exemple.

Enfin, pour les utilisateurs les plus expérimentés comme les développeurs, Google rend cette technologie accessible via une interface de programmation simplifiée (API). Elle permet ainsi d'intégrer facilement des fonctionnalités de rédaction automatique, de traduction ou de sous-titrage sur leurs sites web. L'utilisation de Gemini Nano en local sur les appareils permet non seulement un traitement plus rapide des données mais renforce également la confidentialité en limitant les échanges de données.