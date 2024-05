Google TV va utiliser l’IA pour vous faire des recommandations de séries et films ultra personnalisées

Google annonce une innovation pour Google TV : l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les recommandations et les descriptions de contenus. Cette mise à jour, présentée lors de Google I/O 2024, promet une expérience utilisateur plus riche et personnalisée.

Lors de sa récente conférence Google I/O tenue le 14 mai, Google a largement mis l'accent sur l'intelligence artificielle, notamment avec Gemini. Un des points forts fut la présentation de Project Astra, une innovation qui pourrait transformer notre façon d’utiliser les smartphones. Ce modèle, qui ressemble à un humain comme le nouveau ChatGPT utilise la caméra du téléphone pour analyser en temps réel l'environnement de l'utilisateur.

Google TV va bientôt intégrer l'intelligence artificielle Gemini pour enrichir la navigation. Son but est d'affiner les recommandations et en automatisant la création de descriptions pour les films et émissions. Cette IA ajustera les contenus suggérés directement sur l'écran principal en veillant à ce que chaque proposition soit personnalisée selon les goûts et intérêts spécifiques de chaque utilisateur. Elle pourra assurer ainsi une pertinence et une précision accrues dans la sélection des programmes à explorer.

C’est au tour de Google TV de prendre sa dose d’intelligence artificielle

Bien que ces nouvelles fonctionnalités de Google TV ne soient pas encore déployées à tous, les premiers indices de cette mise à jour, tels que des descriptions plus longues et détaillées, devraient bientôt commencer à apparaître. Ces améliorations, pilotées par l'intelligence artificielle Gemini, marquent une évolution importante dans la manière dont le contenu est présenté et exploré.

En personnalisant les recommandations et les descriptions de manière précise et sensible, Google espère offrir un service plus enrichi sans être intrusif. L'efficacité de cette personnalisation sera cruciale pour assurer que les suggestions soient véritablement adaptées aux préférences individuelles sans compromettre la confidentialité ou l'authenticité de ce qui est proposé.

Parallèlement à ces innovations pour Google TV, l'annonce d'Android 14 pour les téléviseurs inclut également des améliorations telles que le support amélioré pour le mode “image dans l'image“, qui permet de visualiser deux programmes simultanément sur le même écran. De plus, de nouveaux modes d'économie d'énergie et des optimisations d'applications sont prévus, visant à rendre les téléviseurs plus efficaces et réactifs. Attendu plus tard dans l'année, ce nouveau système d'exploitation devrait se marier parfaitement avec les avancées de Google TV.