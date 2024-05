Firefox 126 : la dernière mise à jour améliore la qualité des vidéos et la confidentialité de vos données, comment l’installer

Mozilla vient de déployer la dernière mise à jour de son navigateur Firefox qui apporte des fonctionnalités majeures. Au programme, on retrouve notamment l’arrivée de la technologie NVIDIA RTX Video Super Resolution, qui upscale la définition des vidéos en basse qualité.

Si Firefox n’a plus sa gloire d’antan, le navigateur a conservé une base d’utilisateurs fidèles qui attendent chacune de ses mises à jour de pied ferme. On les comprend : en plus d’améliorer les performances et de fluidifier la navigation à chaque nouvelle version, Firefox continue son combat contre les traqueurs espions qui s’en prennent aux données personnelles des internautes. La dernière mise à jour ne déroge pas à cette règle.

En effet, la version 126 du navigateur intègre une version améliorée de sa fonction Copy Without Site Tracking, qui empêche les cookies de subtiliser les données personnelles lorsqu’une URL est copiée par l’utilisateur. Mozilla indique que plus de 300 « paramètres de tracking » sont désormais bloqués par cette fonctionnalité, permettant ainsi aux utilisateurs de copier des URL en toute confidentialité. Bien que très intéressante, cette nouveauté n’est pas la plus intéressante de cette mise à jour.

Firefox 126 vous permet de regarder des vidéos dans les meilleures conditions

L’ajout majeur de cette mise à jour est la technologie RTX Video Super Resolution de Nvidia. Si vous jouez au jeu vidéo, ce nom ou du moins son concept ne vous est sûrement pas étranger. Il s’agit en effet d’un outil d’upscaling qui permet d’augmenter la définition des vidéos de basse qualité tout en retirant les divers artefacts à l’image. Attention, Mozilla précise toutefois qu’il vous faudra au minimum une carte graphique RTX 20XX ainsi que Windows 10 pour en profiter.

Nvidia apporte également sa technologie RTX Video HDR qui, comme son nom l’indique, convertit toutes les vidéos SDR en HDR10 afin de profiter d’une palette de couleur plus profonde. Là encore, il vous faudra un moniteur compatible pour en profiter. Voici comment mettre à jour Firefox :