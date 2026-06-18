Ces conducteurs bernent les caméras de surveillance de Tesla avec une astuce digne d’un dessin animé

Tromper la vigilance d'une voiture n'a jamais semblé aussi simple. En Chine, des conducteurs de Tesla ont trouvé une parade aussi absurde qu'efficace. Leur petit accessoire suffit à endormir tout un dispositif de surveillance.

tromper fsd tesla
Source : X @heyJohnEe

Les systèmes d'aide à la conduite reposent tous sur une règle non négociable. Le conducteur doit garder son attention sur la route, même quand la voiture gère seule sa trajectoire. Classés au niveau 2, ces dispositifs ne remplacent jamais l'humain. Ils l'obligent à reprendre le volant à tout instant. Pour s'en assurer, les constructeurs ont multiplié les caméras braquées sur l'habitacle. Tesla vient justement de décrocher une victoire historique pour son FSD en Europe, où cette surveillance reste une condition d'autorisation.

Cette technologie progresse lentement sur le Vieux Continent, freinée par des règles très sévères. L'arrivée du Full Self-Driving en Europe a d'ailleurs pris du retard avant qu'une nouvelle date soit fixée. Pendant ce temps, certains automobilistes cherchent surtout à contourner les garde-fous censés les protéger. Une astuce venue de Chine vient de relancer ce petit jeu du chat et de la souris.

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Une tête en plastique fait croire aux Tesla que le conducteur regarde la route

L'idée paraît sortie d'un cartoon. Selon le média Wired, des sites de commerce en ligne chinois vendent de fausses têtes miniatures présentées comme des “compagnons de voyage”. Ces objets de la taille d'une balle de ping-pong imitent parfois l'acteur Dwayne Johnson. Ils se fixent sur une ventouse face à la caméra de l'habitacle. Le dispositif mesure l'attention en suivant la position de la tête et des yeux. Une poupée bien placée lui fait donc croire que le conducteur fixe la route.

Les résultats donnent le vertige. Un automobiliste raconte avoir utilisé la méthode sur 400 des 640 kilomètres de son trajet. La ruse lui a permis de rouler trente minutes sans aucune alerte. Il grignotait des graines de tournesol d'une main et filmait la scène de l'autre. Ce genre de détournement n'a rien de nouveau chez le constructeur. Des conducteurs avaient déjà essayé des photos ou des poids accrochés au volant pour endormir le système.

Chaque faille colmatée par la marque pousse les plus déterminés à en chercher une autre. Tant qu'un humain reste derrière le volant, ces parades continueront de fleurir. Le but affiché de l'entreprise reste pourtant de supprimer toute surveillance grâce à une autonomie totale. En attendant ce jour lointain, une simple tête en plastique ridiculise des années d'ingénierie.


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