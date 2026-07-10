Google Search bat des records pendant la Coupe du Monde, l’IA a encore des progrès à faire

Google annonce que l'activité sur son moteur de recherche a atteint un pic historique pendant la Coupe du Monde. Le web reste plus pertinent que l'IA pour les événements qui se déroulent en direct.

google search
Crédits : 123RF

La Coupe du Monde de football bat son plein et les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, avec une activité qui crève le plafond. Mais les plateformes ne sont pas les seules à profiter de l'engouement autour de l'événement. Les moteurs de recherche en bénéficient également, et Google a même enregistré un pic historique d'activité.

“Google Search a battu tous les records d'utilisation précédents et a enregistré son utilisation la plus élevée de son histoire juste après que l'Argentine a marqué son but victorieux dans le match d'hier [3-2 contre l'Egypte, ndlr]”, a déclaré Nick Fox, cadre chez Google. “Génial de voir l'excitation mondiale pour la Coupe du Monde… j'ai hâte des demi-finales et de la finale !”, poursuit-il, oubliant qu'il y a encore des quarts de finale à jouer pour en arriver à ce stade de la compétition.

Google Search n'a pas encore dit son dernier mot face à l'IA

Robby Stein, vice-président produit de Google Search, a confirmé que le service a “atteint un record absolu d'utilisation hier [le 7 juillet 2026, ndlr]”. Les internautes ont recherché avec des requêtes basiques comme “Argentine contre Égypte”, mais ont aussi demandé à Google combien de buts Lionel Messi a-t-il marqués en Coupe du Monde, ou s'il s'agit de son dernier Mondial. Les polémiques d'arbitrage et de VAR, ainsi que la remontada de l'Argentine ont sans doute aussi contribué à cet afflux de recherches.

On constate en tout cas que le secteur des moteurs de recherche, dominé outrageusement par Google, n'est pour l'instant pas menacé sérieusement par les assistants IA. Pour vivre des grands moments en direct (sportifs, politiques, culturels…), les modèles d'IA progressent, mais restent moins pertinents que le web. Les utilisateurs ne s'y trompent pas et retrouvent vite leurs bons vieux réflexes. Il n'est pas exclu que Google fasse tomber de nouveaux records avant la fin de la compétition, surtout que la population aux États-Unis s'y intéresse, contrairement aux autres éditions.


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