Minecraft tourne sur Game Boy Color, et en 3D s’il vous plaît

Vous avez encore un Game Boy Color qui patiente depuis des années au fond d'un tiroir ? C'est l'occasion de le dépoussiérer pour lancer une partie de Minecraft grâce à ce projet fou.

Les vieux jeux vidéo ne sont pas gourmands en ressources. Normal puisqu'ils devaient tourner sur des machines bien moins puissantes que celles que nous avons aujourd'hui. C'est en partie pour ça que l'on se retrouve avec des portages de Doom sur à peu près tout et n'importe quoi. En revanche, faire fonctionner un titre plus récent et demandeur sur une console sortie en 1998, c'est une autre paire de manches.

Lire aussi – Minecraft : un malware contamine les PC de milliers de joueurs chaque jour

Voilà pourtant l'exploit qu'est parvenu à réaliser la personne derrière la chaîne YouTube Game of Tobi : jouer à Minecraft sur Game Boy Color. La prouesse est d'autant plus impressionnante que le jeu de Mojang est bel et bien en 3D. De prime abord, regarder les images donnent l'impression que l'on est face à des aplats 2D, mais il n'en est rien. Précision importante : il ne s'agit pas d'un portage du jeu complet. Les capacités de l'appareil ont ses limites.

Vous pouvez jouer à Minecraft sur votre vieux Game Boy Color

L'internaute fait une démonstration du résultat dans la vidéo ci-dessous. Par défaut, les textures des arbres ne sont pas affichées, tant elles pèsent sur le hardware. Il est cependant possible de jouer avec, mais au prix d'une grosse chute du nombre d'images par seconde. En l'état actuel du portage de Minecraft sur Game Boy Color, vous pouvez récupérer des blocs et bâtir des structures avec. Même un portail pour aller dans le Nether si le cœur vous en dit. Pas de monstre et pas de récolte de diamant en revanche.

Game of Tobi met le fichier nécessaire pour jouer à Minecraft sur Game Boy Color à disposition sur sa page Patreon. C'est gratuit. L'homme n'en est pas à son premier coup d'essai. Il travaille à différents portages sur consoles nomades : Super Mario 64 sur Game Boy Advanced et Zelda Twilight Princess sur Nintendo 3DS étant ses projets principaux.