La justice française ordonne aux VPN de bloquer ces sites pirates

Le Tribunal Judiciaire de Paris exige que plusieurs VPN empêchent l'accès à une quinzaine de sites de streaming illégaux. Voici la liste de ceux qui sont concernés par la décision.

La pression est de plus en plus forte. Dans le cadre de la lutte contre le piratage, notamment le streaming illégal des rencontres sportives, la justice de différents pays s'attaquent à de gros poissons. Google, Cloudflare, les VPN… Il faut bloquer l'accès à la source. Après une première victoire de Canal+ et la Ligue de Football Professionnel auprès de plusieurs VPN justement, la France continue sur sa lancée. Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies (ExpressVPN) vont de nouveau devoir bloquer certains domaines.

En guise de défense, les entreprises (sauf Proton qui n'est pas venu à la cour) ont invoqué leur politique “zéro log”. Comme ils ne regardent ni l'adresse IP de leurs utilisateurs, ni leur géolocalisation, le faire pour bloquer des sites uniquement en France irait à l'encontre de ce fonctionnement. Le tribunal n'a pas été réceptif, rétorquant que “le blocage ordonné implique d’empêcher les connexions depuis un territoire donné. Une telle mesure n’implique nullement de conserver les informations liées à cette tentative de connexion“. Donc acte.

Voici les sites de streaming pirates que des VPN vont devoir bloquer en France

Au final, le Tribunal Judiciaire de Paris ordonne aux VPN incriminés de tout faire pour bloquer l'accès à plusieurs sites. Et ce “jusqu’au terme des matchs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026), ainsi que du Trophée des champions (prévu le 8 janvier 2026)“. Les domaines concernés sont les suivants :

miztv.top

strikeout.im

qatarstreams.me

iptvfrancai.com

vip.kata17.xyz

iptv-france4k.fr

front-main.4k-drm.com

prosmarterstv.com

line.line-dino.com

iptvninja.fr

cdnhome.pro

elitetv.fr

smatest.xyz

Les VPN ont 3 jours à partir “à compter de la signification de la décision” pour mettre en place les mesures nécessaires, sachant qu'ils ont encore la possibilité de faire appel. L'intégralité du texte est disponible sur le site de la Cour de cassation.