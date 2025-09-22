Les sites de streaming illégal et de services IPTV déréférencés par Google et Bing sur décision de la justice française

La LFP a obtenu une injonction pour faire déréférencer par Google et Bing les sites de streaming illégal et de services IPTV rapidement après leur identification.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) et sa filiale commerciale (LFP Media) viennent d'obtenir une nouvelle victoire judiciaire dans le cadre de leur lutte contre le piratage des contenus sportifs, et en particulier les matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Pour la première fois en France, une injonction préventive contre les acteurs illégaux a été prononcée.

“Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le déréférencement par les moteurs de recherche Google et Bing de sites de streaming illégal et de services IPTV diffusant sans droit les matchs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT”, se réjouit la LFP par voie de communiqué.

Google et Bing vont déréférencer les services IPTV et sites de streaming illégal

La LFP et LFP Media auront désormais la possibilité de saisir l’Arcom (l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) pour étendre les déréférencements aux nouveaux services pirates identifiés en cours de saison. Les plateformes illégales pourront ainsi être invisibilisées en France rapidement après leur identification.

“Ces mesures de déréférencement s’inscrivent en complément des mesures de blocage ordonnées dans le cadre des décisions obtenues en juillet dernier contre les fournisseurs d’accès à Internet et les services de DNS alternatifs”, annonce la Ligue, qui avait aussi obtenu le blocage de dizaines de plateformes IPTV pirates juste avant le début du championnat 2025/2026. Elle espère que la combinaison de tous ces outils va permettre de complexifier sensiblement l'accès aux services de streaming pirates, même si ces derniers trouvent généralement des solutions pou contourner la loi et les restrictions techniques qui leur sont imposées.

La meilleure méthode de lutte contre le piratage de la LFP est sans doute une offre légale attractive. Proposée à un prix attractif, Ligue1+ a dépassé le million d'abonnés un mois après son lancement, alors que DAZN stagnait autour des 500 000 clients après un an. “Ce résultat est relié au fort attachement du public au championnat de France de Ligue 1 et aux clubs français, à une offre éditoriale immersive soutenue par les clubs, et une hyper-distribution efficace”, estime la LFP. Comme quoi, quand on respecte les utilisateurs…