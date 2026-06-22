L’électrique n’a jamais autant séduit, mais cette étude révèle un grand absent du mouvement

La voiture électrique poursuit sa percée dans le monde entier cette année. Une nouvelle prévision annonce un record de ventes porté par la Chine et les pays émergents. Pourtant, une grande puissance freine brutalement le mouvement.

La voiture électrique s'installe peu à peu dans le paysage automobile mondial. Son coût recule à mesure que les batteries deviennent moins chères à produire. Les marchés émergents ouvrent aussi de nouveaux débouchés aux constructeurs. En Europe, la demande reste solide et le marché a atteint des parts inédites cette année. Le retour spectaculaire de Tesla sur le continent en témoigne, après une longue traversée du désert. Cette embellie pousse de nombreuses marques à accélérer leurs lancements de modèles électriques.

Une nouvelle étude vient confirmer cette dynamique à l'échelle mondiale. Elle dresse un état des lieux du marché et livre ses projections pour les années à venir. Les chiffres montrent une croissance continue, mais très inégale selon les régions. En Europe justement, certains modèles cartonnent au point de voir leurs commandes ouvrir plus tôt que prévu. Derrière cet élan se cachent pourtant de fortes disparités entre les grandes puissances automobiles.

Le marché mondial de la voiture électrique signe un nouveau record malgré le recul américain

Le cabinet BloombergNEF vient de publier son rapport Electric Vehicle Outlook 2026. Il prévoit 23 millions de voitures électriques vendues dans le monde cette année. Ce volume représente une hausse de 11 % par rapport à 2025. La part de marché mondiale grimpe à 27 % sur les voitures particulières. Plus d'un véhicule neuf sur quatre dispose donc désormais d'une prise de recharge. Cette proportion ne dépassait pas 9 % il y a cinq ans seulement. La baisse du coût des batteries lithium-ion explique en partie cette envolée. La hausse des prix du carburant pousse aussi certains conducteurs vers l'électrique.

Cette progression cache de fortes différences entre les régions. La Chine garde la première place, avec 64 % de son marché déjà électrifié. Sa croissance ralentit toutefois nettement après la baisse des aides publiques. Les États-Unis font figure d'exception avec des ventes en recul de 19 % cette année. Les constructeurs y ont freiné leurs projets après le retrait des aides fédérales. L'Europe maintient de son côté une croissance stable et continue de progresser. Les pays émergents prennent enfin le relais, du Vietnam à la Thaïlande.