Les Tesla Model et Y sont les voitures les moins volées grâce à leur système de sécurité

Les Tesla Model 4 et Model Y arrivent en tête du classement des voitures ayant le moins de risques d’être volées. Selon l’institut HDLI, qui a mené l’étude, c’est en grande partie grâce à leur système de sécurité que ces dernières sont boudées par les voleurs.

Lorsque l’on achète une nouvelle voiture, d’autant plus lorsque celle-ci coûte un certain prix, il peut être intéressant de savoir si cette dernière va attiser la convoitise des voleurs ou non. Or, si l’on peut reprocher aux Tesla de nombreux soucis techniques pouvant parfois mettre en danger son conducteur, on peut difficilement les attaquer sur le terrain de la protection contre le vol.

En effet, selon une récente étude du Highway Loss Data Institute (HLDI), les Model 3 et Y trône en tête du classement des voitures les moins dérobées aux États-Unis, avec la Model X suivant non loin derrière. Voici le top 10 complet :

Tesla Model 3 4WD Tesla Model Y 4WD Volvo XC90 4WD GMC Acadia 4WD Tesla Model X 4WD Volvo XC40 4WD Tesla Model 3 Chevrolet Trailblazer 4WD Lexus UX 250 hybrid 4WD Volvo XC60 4WD

Les voleurs boudent les voitures de Tesla

Voici, en comparaison, le top 10 des voitures les plus volées aux États-Unis :

Dodge Charger SRT Hellcat

Dodge Charger HEMI

Infiniti Q50

Dodge Challenger

Land Rover Range Rover

Kia Sportage

Land Rover Range Rover Sport 4WD

Kia Sportage 4WD

Honda CR-V 4WD

BMW X6 4WD

Comme vous pouvez le constater, il s’agit surtout ici de SUV onéreux et autres pick-up imposants. À noter que la présence de Kia et de Honda dans le classement est certainement liée au challenge TikTok qui pousse les internautes à s’en emparer. La différence avec les Tesla et les autres voitures présentes dans le classement est donc sans aucun doute leur système de sécurité.

En effet, avec leur armada de caméra et autres capteurs de sécurité qui envoie une alerte à son propriétaire à la moindre intrusion, on peut comprendre que les voleurs rechignent à s’approcher de ces véhicules, au risque de passer un sale quart d’heure.

Source : HDLI