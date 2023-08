TikTok : le Kia Challenge continue de faire des ravages, des milliers de voitures volées chaque jour

Depuis plusieurs semaines, le Kia Challenge fait des ravages aux Etats-Unis. Pour rappel, ce défi devenu viral sur TikTok incite des utilisateurs à voler des voitures des marques Kia et Hyundai. Face à la multiplication des vols, de nombreuses villes américaines ont décidé de porter plainte contre les deux constructeurs.

Nous avons évoqué ce sujet à plusieurs reprises dans nos colonnes. Depuis plusieurs mois maintenant, un défi devenu viral sur TikTok fait des ravages. Il s'agit du fameux Kia Challenge, un défi merveilleusement stupide qui incite les utilisateurs à voler des voitures des marques Kia et Hyundai. Histoire de faciliter le processus, des tutoriels sont disponibles sur le web et explique comment forcer les systèmes de sécurité de ces véhicules.

Résultat, les vols ont augmenté de manière exponentielle dans de nombreuses villes américaines, à un point tel que les municipalités ont décidé d'engager des poursuites contre les deux constructeurs. Depuis le début d'année 2023, les villes de Seattle, Baltimore, Cleveland, Chicago, St. Louis, mais aussi Colombus et New York ont porté plainte contre Kia et Hyundai.

Les villes américaines se liguent contre Hyundai et Kia

Ils accusent les deux marques d'avoir vendu des voitures sans dispositif d'immobilisation du moteur, une technologie qui permet d'empêcher le démarrage du moteur avec une clé non reconnue par le système. Sans cette sécurité, voler des Hyundai et des Kia fabriquées entre 2015 et 2020 est un jeu d'enfant, en particulier des modèles populaires comme l'Accent, la Rio et le Sportage.

Des dizaines de compagnies d'assurance ont également intenté une action en justice contre Kia et Hyundai, arguant du fait que l'absence de dispositifs d'immobilisation du moteur constituait une violation des réglementations fédérales. Comme le rapportent nos confrères de Vice, la ville de Chicago est la dernière ville à avoir porté plainte.

Les vols vont continuer d'exploser en 2023

Selon la municipalité américaine, plus de 8 800 véhicules Kia et Hyundai ont été volés en 2022, ce qui représente pas moins de 41 % de tous les vols de voitures signalés dans la ville sur l'année. Un chiffre impressionnant, surtout quand on sait les voitures de la marque représentent seulement 7 % du nombre de véhicules en circulation à Chicago.

Et d'après un communiqué de presse de la ville, la situation ne va faire qu'empirer en 2023. D'après les chiffres enregistrés, les Kia et les Hyundai représentent déjà plus de la moitié de toutes les voitures volées… A Seattle, les vols ont explosé de 620 % entre juillet 2021 et juillet 2022. Constat similaire à Baltimore, où la ville a déclenché un procès après que les vols se sont multipliés par deux entre 2021 et 2022. L'année 2023 sera selon la municipalité une catastrophe, puisque les vols de Kia et de Hyundai ont d'ores et déjà dépassé le chiffre enregistré sur toute l'année 2022…

A New York, les autorités ont répertorié 977 vols rien que durant les quatre premiers mois de 2023. Soit une augmentation record de 660 % par rapport à la même période en 2022. Mais bien entendu, la palme revient à Milwaukee, l'épicentre du Kia Challenge. En effet, la grande ville du Wisconsin affiche un pourcentage effrayant : + 2 500 % de vols en 2023 ! Pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur du phénomène, cela représente 16 Kia et Hyundai volées par jour.

Hyundai et Kia se défendent de tout manquement

On note une augmentation des vols, dans une moindre mesure, à Los Angeles, à Detroit, à Norfolk, à Burlington, à Portland, Oregon, Charlotte, Omaha, ou encore Louisville et St Paul. De son côté, James Bell, le porte-parole de Kia, estime que les différentes poursuites engagées par les municipalités américaines sont “sans fondement”. Chez Hyundai, la ligne de défense est la même : “tous nos véhicules sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d'antivol”.

Par ailleurs, il précise que la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, a déterminé que le constructeur n'a violé aucune norme de sécurité ou aucune réglementation en vigueur. Comme le précisent nos confrères de Vice, les deux constructeurs incriminés se sont récemment entretenus avec la NHTSA pour faire le point sur la situation, mais pour l'instant, nous ne connaissons pas encore les conclusions de ces échanges.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les propriétaires des modèles plus visés peuvent se procurer des antivols de volant auprès des services de police locaux. Les deux constructeurs ont également déployé une mise à jour logiciel censée renforcer la sécurité des véhicules, mais il faut se rendre en concession pour en profiter.

