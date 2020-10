Model 3 : elle rend les voleurs de sa Tesla complètement fous grâce à l’application

Annabelle Brett a réussi à empêcher le vol de sa Model 3 en se servant de son application mobile pour rendre la vie des malfrats infernale. Alertée dès que sa voiture a été subtilisée, elle s'est lancée à leur poursuite et a activé toutes les fonctionnalités du véhicule à distance.

Si l’écran tactile de la Tesla Model 3 pourrait bientôt devenir un problème, certaines autres fonctionnalités de la voiture peuvent se révéler bien utiles. Annabelle Brett, animatrice de radio australienne, peut en témoigner. Grâce à la fonction “Sentry Mode” qui s'appuie sur les caméras de la voiture pour assurer leur sécurité, Annabelle reçoit rapidement une notification sur son téléphone lorsque deux individus lui volent son véhicule.

Accompagnée d'un ami, elle tente alors de se rendre à son garage avant de se rendre compte que sa voiture avait déjà disparu. Pas vraiment du genre à baisser les bras, Annabelle décide de se lancer à leur poursuite. « Sur l'application de ma voiture, vous pouvez voir où elle se trouve. Nous avons remarqué que c’était juste au coin de la rue, alors j’ai sauté dans la voiture sans réfléchir, j’ai appelé la police et je les ai simplement suivis sur la carte », explique-t-elle. Heureusement pour elle, ce n'est pas tout ce dont est capable l'application.

Elle utilise les fonctionnalités de l’application mobile pour rendre fou les voleurs

Consciente que sa Model 3 lui offre de nombreuses possibilités (il est désormais possible de jouer à tous ses jeux PC en voiture), Annabelle fait germer une idée dans sa tête. « Mon application me permet de contrôler quelques paramètres de ma voiture. Je peux par exemple la ralentir légèrement, mais j’en ai aussi profité pour leur rendre la vie infernale en baissant les fenêtres ou en la faisant klaxonner ».

Et ce n'est pas tout : l'application permet également d'activer le Valet Mode (qui empêche l'utilisation de certaines fonctionnalités du véhicule), de contrôler la température des sièges, d'ouvrir et de fermer le toit, d'activer les lampes de poche… Les voleurs n'ont pas tenu longtemps et ont abandonné la voiture une fois la police à leurs trousses. L'un d'eux a “malencontreusement” oublié son permis de conduire dans le Model 3, aidant significativement cette affaire à avoir une fin heureuse.