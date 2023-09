Tesla Model 3 : la voiture électrique s’enflamme à cause d’un débris, pourquoi c’est un problème

Contrairement à l’idée préconçue, les voitures électriques ne prennent pas facilement feu. Cela dit, lorsque l’une d’elles s’embrase, elle est bien plus difficile à éteindre qu’un véhicule à moteur thermique, comme peuvent en attester ces pompiers américains.

Sur le site Inside EVs, on découvre l’expérience intéressante qu’ont vécu les pompiers de Newark. Après avoir été percuté par un débris en circulant sur une route du New Jersey, le conducteur d’une Tesla Model 3 2022 constate que l’écran de contrôle affiche « des avertissements signalant un problème grave ». À peine les occupants ont-ils évacué le véhicule et appelé les secours qu’ils constatent qu’une fumée épaisse se dégage de l’emplacement de la batterie électrique.

Le véhicule s’enflamme rapidement et son extinction se révèle compliquée. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il ne reste d’ailleurs plus rien à garder de la Tesla. Les pompiers ont dû s’y reprendre à plusieurs fois pour définitivement éteindre les braises. En effet, dans certaines conditions, la composition chimique des batteries électriques peut induire un phénomène chimique qui les fait entrer en surchauffe permanente. Concrètement, les flammes sont inextinguibles tant que la capacité de toutes les cellules ne soit totalement épuisée.

La Tesla Model 3 a pris à feu après avoir été heurtée par un débris

Le bruit court depuis longtemps selon laquelle les Model 3 et Model Y ont un problème d’embrasement. Les récits de voitures Tesla prenant soudainement feu ne sont pas rares. Cela dit, Tesla a changé la formulation chimique de ses batteries de sorte que ces problèmes d’incendie sont désormais de l’histoire ancienne… si votre Tesla est récente.

Il y a donc tout lieu de croire que la mésaventure du jour n’est vraiment qu’un accident. Un objet de la bonne dimension a heurté le carter de la batterie de la Model 3 sous le bon angle pour que celle-ci soit irrémédiablement endommagée. Pour mettre la rumeur selon laquelle les voitures électriques prennent souvent feu de manière inexplicable, le journaliste cite d’ailleurs une étude américaine qui nous apprend que « les véhicules à combustion s’enflamment 61 fois plus souvent que les véhicules électriques ».