Tesla : la nouvelle Model 3 Performance serait bien plus rapide que la précédente

Tesla s’apprête à lancer une version Performance de sa nouvelle Model 3 « Highland », et il se pourrait bien qu’elle soit beaucoup plus rapide que nous l’imaginions grâce à des moteurs spéciaux.

Cela fait maintenant quelques semaines que Tesla a lancé sa toute nouvelle Model 3, une version redessinée que l’on connaissait sous le nom de code « Project Highland ». Celle-ci a non seulement changé d’apparence à l’intérieur et à l’extérieur, mais propose également une autonomie en hausse pour un prix presque identique à la version précédente.

Cependant, Tesla n’avait pour l’instant lancé qu’une version Propulsion et une version Grande Autonomie de cette nouvelle Model 3. On savait que le constructeur automobile américain préparait également une version Performance, mais celle-ci n’a pas été lancée en même temps que les deux versions les plus abordables. Cela devrait bientôt changer, puisqu’on vient d’en apprendre davantage à son sujet.

La Tesla Model 3 Performance promet d’être encore plus rapide

Comme indiqué dans un post sur le forum TFF, un certificat de type européen délivré en juillet par l'autorité responsable des véhicules (RDW) mentionnait déjà une nouvelle Model 3 Performance. Cependant, le véhicule portait la lettre “T” sur le huitième chiffre de son VIN, ce qui n’était pas le cas précédemment.

Tesla aurait déjà utilisé la désignation “T” sur le VIN des Model S et Model X Plaid européennes, bien que ces deux véhicules soient équipés d'une transmission intégrale à trois moteurs. Sur la Tesla Model 3 Performance, il faut s’attendre à une configuration à « seulement » deux moteurs, mais compte tenu de l’apparition de cette lettre « T », l'entreprise pourrait adopter l'un des moteurs de la Model S/X Plaid pour la future berline électrique de haut de gamme.

Cette modification devrait permettre d'augmenter la vitesse et l'accélération de la Model 3 Performance, et de remédier à ses limites comparatives dans les courses contre les supercars à essence traditionnelles. Il reste maintenant à savoir quelles seront les caractéristiques techniques précises de cette nouvelle Tesla Model 3 Performance, mais celle-ci est déjà bien prometteuse. Tesla devrait lancer cette nouvelle version d'ici quelques semaines seulement.