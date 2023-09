MG4 Xpower : prix, autonomie, puissance, tout ce qu’on sait sur la voiture électrique hyper abordable

MG vient d'annoncer le lancement d'une étonnante nouvelle déclinaison de sa compacte électrique MG4. Plus puissante avec ses deux moteurs et ses 435 ch, la MG4 Xpower peut abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes seulement. Des performances de super car pour un prix autrement plus abordable. En effet, la voiture sera commercialisée au prix de 35 490 € bonus écologique dédié.

2023 s'annonce comme une nouvelle année record pour MG. Le constructeur qui fait partie de SAIC Motor depuis 2007 (le 7e groupe automobile mondial), connaît une croissance rapide en Europe avec ses modèles hybrides et 100 % électrique. Des voitures qui se sont notamment illustrées avec leur rapport prestations/prix vraiment intéressant.

Rien qu'en France, MG Motor a réalisé le meilleur mois de juin de son histoire avec 4 148 immatriculations, soit une augmentation de 269 % par rapport à l'année précédente. Au total, la marque chinoise aura immatriculé 13 441 voitures rien que pour le premier semestre, soit là encore une croissance impressionnante de 212 % en un an seulement. Conséquence logique de ces performances, la part de marché de MG atteint 1,47% depuis le début de l’année, essentiellement avec des ventes aux particuliers.

Si pratiquement tous les modèles de MG Motor connaissent une croissance à au moins deux chiffres, c'est surtout la MG4 qui explose les compteurs avec déjà 7 701 immatriculations rien que pour sa première année de commercialisation. Il faut dire qu'avec son offre à moins de 99 € par mois sous conditions pour un véhicule plutôt bien équipé, la concurrence a du souci à se faire.

A lire aussi : essai MG4 XPOWER – une compacte électrique de 435 chevaux, est-ce bien raisonnable ?

Pour mémoire, la compacte 100 % électrique se décline jusqu'à présent dans deux finitions Standard et Luxury, avec un tarif à partir de 24 990 € pour la première qui est déjà très bien équipée. Une nouvelle version baptisée Autonomie Étendue est apparue au catalogue en juillet dernier. Cette dernière est basée sur la finition Luxury et qui bénéficie d'une batterie de 77 kWh pour alimenter le moteur de 245 ch.

À lire aussi : voitures électriques, les 12 modèles les plus attendus en 2023

Quelle est la puissance de la MG4 Xpower ?

MG Motor passe désormais à la vitesse supérieure en ouvrant les commandes de la MG4 Xpower. Dévoilée cet été au Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, il s'agit cette fois d'une version sur vitaminée de la compacte électrique qui nous avait étonnés par son comportement sain et vraiment joueur lors de notre essai. Si la nouvelle venue perpétue la tradition de la marque à offrir des véhicules abordables, elle affiche des performances inédites dans son catalogue. En effet, la MG4 Xpower est cette fois équipée de deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Tous deux délivrent une puissance cumulée de 435 ch, à comparer aux 245 ch de la MG4 Luxury Autonomie Étendue qui n'aura finalement conservé son titre de MG la plus puissante que pendant quelques semaines.

Quel est le prix de la MG4 Power ?

Ainsi équipée, la MG4 Xpower profite d'un couple conséquent de 600 Nm et est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes seulement. Des chiffres impressionnants et comparables à ceux d'une super car. À la différence qu'il ne faudra pas débourser plus de 200 000 € pour se mettre sur orbite. En effet, la MG4 Xpower est affichée à 40 490 € hors bonus écologique, et donc à moins de 36 000 € en intégrant ce dernier.

Quelles différences entre la MG4 et la MG4 Xpower ?

Basée elle aussi sur la plateforme MSP, la Xpower conserve donc la répartition des masses de 50/50 qui confère un bel équilibre aux versions de la MG4 qui sont déjà commercialisées. Cependant, il a aussi fallu faire quelques adaptations, notamment au niveau des suspensions. Celles-ci ont été revues et raffermies de 25 % par rapport aux versions standards de sorte à garantir la stabilité de la voiture électrique. De la même façon, le constructeur annonce avoir modifié les triangles avant qui sont désormais en aluminium. Un matériau plus léger et plus rigide, qui sied à un modèle à vocation plus sportive.

Le système de freinage a lui aussi dû être retravaillé pour être à la mesure de la puissance supplémentaire. Combinés à un système “by wire”, les quatre disques ventilés affichent un diamètre de 345 mm à l’avant et de 340 mm à l’arrière. Ils sont associés à des étriers de freins plus grands, avec le logo Xpower sur fond orange. Enfin, la direction été revue pour renforcer sa précision et sa réactivité. Plus lourde, MG promet qu'elle offrira une conduite encore plus sportive.

Forcément avec une transmission qui est désormais intégrale, le constructeur a opté pour une nouvelle unité de commande du moteur, ce qu'on appelle IMCU. Un élément important qui contrôle l’état et commande la distribution de la puissance. 100 ms suffisent, soit 200 fois plus vite que les systèmes conventionnels peut-on lire dans la communication officielle de la marque. Car comme les autres modèles électriques à transmission intégrale, la MG4 Xpower est une traction qui pourra passer en mode quatre roues motrices. Un fonctionnement qui permet d'optimiser la consommation d'énergie mais qui nécessite un passage ultra rapide d'un mode à l'autre, en l'occurrence 200 ms.

Plusieurs modes de conduite sont d'ailleurs proposés. En mode “Eco”, la MG4 Xpower fonctionne comme une pure propulsion. En mode “Normal” elle optimise sa consommation en activant son moteur avant uniquement lorsque les conditions le requièrent. Enfin, les deux moteurs sont activés en permanence en mode Sport et en mode Snow. Dans le même temps, le véhicule dispose d'un blocage électronique du différentiel XDS qui va gérer en permanence la distribution du couple aux roues. Il pourra par exemple accélérer les roues extérieures et/ou ralentir les roues intérieures, de sorte à garantir la stabilité et les performances lors des passages en courbe.

Quelle est l'autonomie de la MG4 Xpower ?

Ajouter un moteur électrique n'est pas sans conséquences sur le poids de la voiture. MG a donc préféré reprendre la batterie de la MG4 Luxury en version 64 kWh pour la MG4 Xpower. La plus puissante de la gamme n'aura donc pas droit à la batterie de 77 kWh de la version Autonomie Étendue.

Ainsi équipée, la MG4 Xpower accepte une puissance de 140 kW sur une borne de charge en courant continu. Il faudra alors 26 minutes pour passer de 10 à 80 % de capacité. Le chargeur embarqué ne change pas avec toujours la même puissance de 11 kW. Le constructeur annonce une consommation mixte WLTP de 18,7 kWh/100 km, et une autonomie de 385 km. Bien entendu, il faudra garder le pied léger pour parvenir à retrouver ces valeurs sur route, et limiter l'usage du Launch Control. Toutefois, si celui-ci est disponible de série, MG ne précise pas s'il est possible de l'utiliser plusieurs fois de suite.

Et niveaux fonctionnalités, ça donne quoi ?

Pour finir, sachez que la MG4 Xpower bénéficie des mêmes fonctionnalités que la Tesla Model 3 Performance avec un affichage dédié à la conduite sur circuit. Celui-ci permet de disposer d'un chronomètre directement sur l’écran central de 10,1 pouces et de consulter des données télémétriques comme la vitesse instantanée, l'accélération ou encore les G.

Sans concurrence sur le marché des compactes sportives, la MG4 Xpower est proposée au prix de 40 490 euros hors bonus écologique, avec une teinte de carrosserie Hunter Green vernis mat exclusive. Un tarif qui comprend des jantes en alliage de 18 pouces, des bas de caisse laqués noirs et la sellerie en simili cuir et Alcantara. Et pour marquer son caractère sportif, la MG4 Xpower est équipée d'un pédalier en aluminium qui est associé des badges intérieur et extérieur ainsi que des seuils de portes Xpower.